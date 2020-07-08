Гонтарева призвала МВФ забрать транш у Украины

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что МВФ должен забрать у Украины первый транш помощи, если НБУ будет осуществляться политическое давление.

Об этом она сообщила в интервью изданию Central Banking. Таким образом она прокомментировала отставку главы НБУ Якова Смолия.

По ее словам, без серьезного давления со стороны МВФ президент Владимир Зеленский скорее всего назначит главой НБУ человека из окружения бизнесмена Игоря Коломойского.

"Я не удивлена, что он (Яков Смолий. - Ред.) ушел: давление стало невыносимым. Давление было постоянным, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте, таких как господин Дубинский", – подчеркнула Гонтарева.

"Когда уходит в отставку глава центробанка, одних заявлений недостаточно. Чтобы защитить реформы, которые мы уже провели, МВФ должен заявить, что не будет в дальнейшем проводить выплаты Украине, пока Зеленский не назначит управляющего, способного защитить реформы", – заявила экс-глава НБУ.

По ее словам, заявления МВФ и стран G7 о независимости Национального банка превратились в "красивые лозунги, которые не имеют реального влияния".

"Этот транш выплатили в рамках соглашения, в котором говорилось о независимости центрального банка и экономических реформах. Если же эти условия больше не действуют, то МВФ должен сказать, чтобы Украина вернула полученную помощь назад", – объяснила Гонтарева.

Она добавила, что политическое давление на НБУ оказывалось и во времена его пребывания на посту главы украинского центрального банка, однако в последнее время это давление стало "невыносимом".

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