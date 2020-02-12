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12 февраля • обновлено в 17:22
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Гончарук сказал, когда украинцы получат самые маленькие платежки за всю зиму

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В феврале украинцам придут платежки с самыми маленькими суммами за жилищно-коммунальные услуги за всю зиму.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства. В то же время он отметил, что за январь платежка будет больше, чем за декабрь. Он пояснил, что это произошло из-за роста цены на газ.

"Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", – отметил Гончарук.

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Он поспешил успокоить граждан – в феврале платежка будет существенно ниже.

"Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет низкой за всю зиму", – сказал он.

Гончарук сказал, когда украинцы получат самые маленькие платежки за всю зиму

Гончарук подчеркнул, что по итогам этой зимы украинцы заплатят значительно меньше, чем прошлой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 1 февраля провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком по вопросам коммунальных тарифов. Он потребовал снизить платежки за отопление до 25-30% во всех областях страны.

В свою очередь, Гончарук сообщил, что 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифов, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. По его словам, правительство работает с местными властями, чтобы больше предприятий приобщились к этому процессу.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
коммунальные услуги
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