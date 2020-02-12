Гончарук сказал, когда украинцы получат самые маленькие платежки за всю зиму

В феврале украинцам придут платежки с самыми маленькими суммами за жилищно-коммунальные услуги за всю зиму.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства. В то же время он отметил, что за январь платежка будет больше, чем за декабрь. Он пояснил, что это произошло из-за роста цены на газ.

"Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", – отметил Гончарук.

Он поспешил успокоить граждан – в феврале платежка будет существенно ниже.

"Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет низкой за всю зиму", – сказал он.

Гончарук подчеркнул, что по итогам этой зимы украинцы заплатят значительно меньше, чем прошлой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 1 февраля провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком по вопросам коммунальных тарифов. Он потребовал снизить платежки за отопление до 25-30% во всех областях страны.

В свою очередь, Гончарук сообщил, что 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифов, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. По его словам, правительство работает с местными властями, чтобы больше предприятий приобщились к этому процессу.

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