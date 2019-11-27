Гончарук сделал шаг к погашению долгов по зарплатам учителям и врачам

Кабинет министров перераспределил 203 млн гривен стабилизационной дотации между областями Украины.

"Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам", – сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 27 ноября.

Накануне президент Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям.

"Доброе утро, Украина. Не для всех оно доброе. Мне сегодня прислали очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины учителя и врачи не получали заработную плату, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы", – сообщил он в видеообращении во вторник, 26 ноября.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по итогам октября увеличилась до 3,14 млрд грн. В Государственной службе статистики отметили, что за месяц задолженность выросла на 11,5%.

При этом, требуя погасить задолженность по зарплате, учителя в Житомирской области перекрывали трассу Киев – Ковель – Ягодин. Однако общая сумма задолженности не называлась.

Кабинет министров перераспределил 203 млн гривен стабилизационной дотации между областями Алексей Гончаренко Telegram-канал

Кабинет министров перераспределил 203 млн гривен стабилизационной дотации между областями Алексей Гончаренко Telegram-канал

Кабинет министров перераспределил 203 млн гривен стабилизационной дотации между областями Алексей Гончаренко Telegram-канал

Кабинет министров перераспределил 203 млн гривен стабилизационной дотации между областями

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!