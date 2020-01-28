Гончарук пообещал, что Украина будет отвечать критериям членства в ЕС

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет должна соответствовать критериям членства в Европейском Союзе.
"Именно поэтому важно синхронизировать политики со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках "Европейского зеленого соглашения", – подчеркнул глава Кабинета министров в Facebook.
По его словам, цель ЕС – к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу.
"Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха. Предложил сегодня вице-президенту Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого соглашения Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении", – резюмировал Гончарук.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет должна соответствовать критериям членства в Европейском Союзе
Правительственный портал
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европейском Союзе заговорили о сомнениях в необходимости финансовой помощи Украине в связи с отсутствием усилий Киева по расследованию вывода средств из ПриватБанка.
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