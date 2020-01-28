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28 января • обновлено в 17:04
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Гончарук пообещал, что Украина будет отвечать критериям членства в ЕС

1.1т
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет должна соответствовать критериям членства в Европейском Союзе.

"Именно поэтому важно синхронизировать политики со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках "Европейского зеленого соглашения", – подчеркнул глава Кабинета министров в Facebook.

По его словам, цель ЕС – к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу.

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"Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха. Предложил сегодня вице-президенту Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого соглашения Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет должна соответствовать критериям членства в Европейском Союзе

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина через пять лет должна соответствовать критериям членства в Европейском Союзе

Правительственный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европейском Союзе заговорили о сомнениях в необходимости финансовой помощи Украине в связи с отсутствием усилий Киева по расследованию вывода средств из ПриватБанка.

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Автор
Виктор Калиненко
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россия москва
россия москва
украина уже сейчас отвечает критериям колонии
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
А ещё у украинцев будут европейские зарплаты и пенсии? Где-то я уже это слышал... А как там Яценюк поживает со своими обещаниями?
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