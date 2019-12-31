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31 декабря • обновлено в 09:40
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Гончарук озвучил главную цель Кабмина на 2020 год: что изменится

1.2т
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Главной задачей правительства Украины на 2020 год является строительство дорог.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу "Украина 24", сообщает "Укринформ". По его словам, в 2020 году нужно построить 4000 километров дорог, хотя "можно сделать и больше".

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

rbk.ru

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"Это не верхний предел, это вопросы, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач качественных подрядчиков, в том числе с международными деньгами", – подчеркнул он. При этом Гончарук отметил, что в данный момент на особом счету находятся несколько "амбициозных проектов", в частности запорожский мост.

Также Гончарук отметил необходимость постройки "фактически новой дороги" из Киева в Днепр.

"Там есть такой участок большая, которая уже начинается строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью ее построить – с Воронежа в Днепр. Дорогами нужно сшить страну, это задача, очевидно, что №1 на следующий год", – рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Харьковской области разоблачили миллионную аферу с ремонтом дороги на 200 млн гривен.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
ремонт и строительство дорог
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