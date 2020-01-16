Сразу после скандала с "пленками" и отставкой: Гончарук анонсировал экономическую поездку с Зеленским

Премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Это произойдет 22 и 23 января. Об этом в четверг, 16 января, сообщила пресс-служба Кабмина.

"В рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", – сказано в сообщении.

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский Пресс-служба ОП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!