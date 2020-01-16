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16 января • обновлено в 22:13
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Сразу после скандала с "пленками" и отставкой: Гончарук анонсировал экономическую поездку с Зеленским

1.3т
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Премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Это произойдет 22 и 23 января. Об этом в четверг, 16 января, сообщила пресс-служба Кабмина.

"В рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", – сказано в сообщении.

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Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Пресс-служба ОП

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Швейцария Давос
Тег
Экономика Украины
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
зеля совсем безвольное чм.о без капли самоуважения если он не отправил гончарука в отставку
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, все это лишний раз доказывает, что окр.аина находится под прямым управлением сороса
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