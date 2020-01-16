Сразу после скандала с "пленками" и отставкой: Гончарук анонсировал экономическую поездку с Зеленским

Премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).
Это произойдет 22 и 23 января. Об этом в четверг, 16 января, сообщила пресс-служба Кабмина.
"В рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса", – сказано в сообщении.
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
Пресс-служба ОП
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 января в сеть слили аудио разговоров якобы Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
Если верить в подлинность материалов, то глава Кабмина сделал ряд громких, от части неоднозначных высказываний.
Скоро в сети появилась вторая часть скандального разговора, а также третья запись с премьером.
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
Параллельно со сливом аудио появились данные о том, что Гончарук якобы подал заявление об отставке, которое Зеленский "мог подписать с минуты на минуту".
Кабмин опубликовал следующее официальное опровержение: "Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности каких-либо аудио- или видеозаписей, распространяемых в сети. Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности".
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