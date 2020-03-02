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2 марта • обновлено в 12:52
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Гончарук анонсировал рекордные платежки за тепло: разница составит до 40%

9.1т
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Украинцы за февраль получат рекордно низкие платежки за тепло. В отдельных случаях снижение может составить 40%.

Об этом во время брифинга 2 марта заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "За февраль рекордно маленькая платежка. Не только за зиму, но и последние годы. Это результат работы парламента, правительства. Это первый хороший итог зимы. Можем рассчитывать, что теплокоммунэнерго получат возможность снизить до 40%. Отдельные потребители получат счет на 40% меньше, чем прошлой зимой за прошлый период", – заявил Гончарук.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

volynnews.com

При этом по факту часть украинцев уже получили платежки, которые в десятки раз выше прошлых. Так, в Украине (по новому закону "О жилищно-коммунальных услугах" и согласно нормативам Кабмина) в тех домах, где индивидуальные счетчики на отопление есть в от 70 до 99% квартир, остальным приходится платить за коммуналку соседей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента Украины рассказали, как меньше платить за отопление.

Президент Владимир Зеленский 1 февраля провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком по вопросам коммунальных тарифов. Он потребовал снизить платежки за отопление до 25-30% во всех областях страны.

В свою очередь, Гончарук сообщил, что 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифов, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. По его словам, правительство работает с местными властями, чтобы больше предприятий приобщились к этому процессу.

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Тема
Отопительный сезон в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
тепло тарифы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё и месяц самый короткий в году - заслуга правительства, ХРЮГС!
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1
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Дидюк Олексій
Дидюк Олексій
Знайшов чим хвастатись. Тепла зима, менше енергоносіїв витрачено, звісно, що платежі будуть менші. Але, нажаль, знайдуться ті, що повірять цій відветрій брехні і маніпулюванню фактами.
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фил филька
фил филька
поднять в 8 раз что бы потом рекордно опустить на 40% при аномально теплой погоде. мне кажется дорогие братья-соседи вас держат за идиотов
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