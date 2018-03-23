Главу Нацкомиссии по тарифам уволят: названы сроки

Срок полномочий главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, согласно плану ротации членов регулятора, истекает в мае этого года.
"Срок полномочий двух членов заканчивается через два месяца", – сообщил глава конкурсной комиссии по выбору новых членов НКРЭКУ Василий Котко, передает УНИАН.
В частности, помимо Вовка, состав Нацкомиссии покинет и Руслан Машлякивский.
По словам Котко второй конкурс на новых членов уже объявлен. Нового главу НКРЭКУ, согласно закону, будут выбирать сами члены регулятора.
"Вовк может подать свои документы на конкурс. Если у него есть законные основания – пять лет энергетического стажа (стажа работы в предприятиях энергетики или жилищно-коммунального хозяйства. – Ред.) и два года работы на руководящих должностях", – резюмировал Котко.
Напомним, что Вовк был назначен на должность в. о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.
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