Глава Всемирного банка внезапно объявил об отставке: что произошло

Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким неожиданно уходит в отставку.

Как сообщает BBC, нынешний глава организации уйдет с должности уже 1 февраля 2019 года, хотя его контракт заканчивается в 2022 году.

В сообщении говорится, что он "присоединится к фирме и сосредоточится на увеличении инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах".

"Для меня было большой честью служить президентом этого замечательного учреждения, полного страстных людей, преданных делу искоренения крайней нищеты в нашей жизни", — заявил Ким.

Стоит отметить, это не первая каденция Кима. Ранее он возглавлял Всемирный банк с 2012 по 2017.

Всемирный банк имеет право финансировать международные проекты развития. Созданный в 1947 году для восстановления европейских стран, пострадавших от Второй мировой войны, он поддерживает инфраструктурные проекты с помощью традиционных займов, беспроцентных кредитов и грантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный банк предупредил Россию о серьезных проблемах в экономике.