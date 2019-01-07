Глава Всемирного банка внезапно объявил об отставке: что произошло

Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким неожиданно уходит в отставку.
Как сообщает BBC, нынешний глава организации уйдет с должности уже 1 февраля 2019 года, хотя его контракт заканчивается в 2022 году.
В сообщении говорится, что он "присоединится к фирме и сосредоточится на увеличении инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах".
"Для меня было большой честью служить президентом этого замечательного учреждения, полного страстных людей, преданных делу искоренения крайней нищеты в нашей жизни", — заявил Ким.
Стоит отметить, это не первая каденция Кима. Ранее он возглавлял Всемирный банк с 2012 по 2017.
Всемирный банк имеет право финансировать международные проекты развития. Созданный в 1947 году для восстановления европейских стран, пострадавших от Второй мировой войны, он поддерживает инфраструктурные проекты с помощью традиционных займов, беспроцентных кредитов и грантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный банк предупредил Россию о серьезных проблемах в экономике.