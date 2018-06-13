Глава "Укрнафты" рассказал о миллиардных долгах и работе с Коломойским

"Укрнафта" просит реструктуризировать налоговый долг в размере 15 млрд грн и заморозить начисление штрафов и пени. После каждой выплаты компанию штрафуют на 20% от размера платежа, в результате долг только растет.

Как заявил в интервью изданию БизнесЦензор глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс, реструктуризацию долга не поддерживают из-за того, что это могло бы считаться поддержкой одного из акционеров компании Игоря Коломойского. "А он непопулярен сейчас среди определенной части политикума и это чувствительный фактор для некоторых госчиновников", - поясняет менеджер.

По состоянию на конец 2017 года основная сумма налогового долга, не считая штрафов и пени, у "Укрнафты" и ее структурных подразделений составляла 11,85 млрд грн. На данный момент компания погасила 580 млн грн, однако из-за штрафов и пени общая задолженность перед бюджетом составила уже 15 млрд грн.

По словам Марка Роллинса, регулярных встреч с бизнесменом Игорем Коломойским у него нет, однако с акционером он регулярно общается. "Я регулярно общаюсь и с Коломойским и с Коболевым (Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз"). Обычно это происходит по моей инициативе, когда у меня есть какой-то вопрос, по которому мне нужна позиция акционеров. Это может касаться, например, стратегии компании или инвестиционных планов. Я хочу, чтобы акционеры понимали, что делает правление и почему. Чтобы для них это не было сюрпризов", - рассказал Роллинс.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что издание enkorr подсчитало: "Укрнафта" по итогам прошлого года недополучила 2,3 млрд грн дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака "Днепразоту", подконтрольного олигарху Игорю Коломойскому, и его рыночной стоимости на момент продажи. В то же время Марк Роллинс уверен, что эксперты издания ошиблись и цены "не сопоставимы ни по объемам, ни по условиям поставки с теми, по которым продавала аммиак "Укрнафта".