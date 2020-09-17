Глава АМКУ пожаловалась на зарплаты в 15 тысяч грн

Зарплата специалистов АМКУ составляет около 15 тыс. грн, что очень мало как для специалистов, которые в судах вступают против высокооплачиваемых юристов финансово-промышленных групп.

Повышение зарплат там считает одной из первоочередных задач. Об этом заявила глава комитета Ольга Пищанская в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, зарплаты в АМКУ – самые низкие среди органов государственной власти, схожие по функционалу.

"Мы расследуем дела, касающиеся крупных финансово-промышленных групп. Не может специалист комитета получать зарплату меньше, чем у помощника депутата. Решение Комитета имеют большое влияние, а для их подготовки требуется серьезный профессиональный уровень. Это должны быть образованные люди, которые разбираются в экономике и юриспруденции, умеют быстро вникнуть в проблематику любого рынка. Нравится нам это или нет, но такие специалисты дорого стоят на рынке труда", – объяснила глава АМКУ.

По ее словам, сейчас сотрудников мотивируют тем, что работать в АМКУ репутационно выгодно, можно получить разнообразный опыт за короткое время, ведь Комитет работает со всеми отраслями экономики и рынками.

"То есть повышение зарплат – моя первоочередная задача", – сказала руководитель комитета.

Как предлагают рассчитывать зарплаты

По словам Пищчанской, в 2019 году экономический эффект от деятельности АМКУ составил 4,3 млрд грн. Это в 20 раз больше, чем государство потратило на финансирование комитета. Она считает, что уровень зарплат следует привязать к ключевым показателям эффективности, которые показывает каждый работник.

"Нецелесообразно привязывать зарплаты к наложенным штрафам в определенном процентном соотношении, так как могут возникать риски злоупотребления этим процессом. Наложение штрафов – это наказание нарушителей. А зарплата – это вознаграждение лица за выполненную работу и должна зависеть от KPI работника", – объяснила Пещанская .

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности – судей.

Позже Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений. Согласно ему, признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджет на 2020 год, а производство по документу правительства было закрыто.

28 августа Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.

14 сентября стало известно, что глава АМКУ Ольга Пищанская является владелицей чешской компании, которой нет в ее имущественное декларации.

16 сентября Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов от государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка. У некоторых они достигают более миллиона гривен в месяц.