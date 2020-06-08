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8 июня • обновлено в 10:23
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Герусу нужно создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики – Кучеренко

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Лоббисту интересов Коломойского Андрею Герусу надо создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Депутат отметил, что председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус в своей работе регулярно лоббирует интересы бизнесмена Игоря Коломойского, создавая условия для коррупции, что приводит государственные энергопредприятия к банкротству. В результате энергоотрасль переживает сейчас самый масштабный кризис за время независимости.

"Ни глава, ни большинство Комитета не понимают реально ситуацию. Они играют. Они не понимают, что в энергетическом комплексе все связано. Что если где-то деньги воруют, то они потом не попадают или на шахты, или на урановые рудники, или в "Энергоатом"... Во главе с председателем мутится вот эти последние восемь месяцев эта вся энергетическая пандемия, это очень отрезвляет", – сказал Кучеренко.

По словам депутата, защита Андреем Герусом интересов отдельно взятого олигарха и его бизнеса ни для кого уже не секрет.

"Они просто не в тот комитет попали. Я вижу, что им надо сделать какой-то отдельный комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики, для лоббирования интересов...", – отметил Кучеренко.

Напомним, ранее народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббирован ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

В свою очередь, международные инвесторы в зеленую энергетику требуют отставки Геруса после публикации скандальной смс-переписки председателя комитета с коллегой Андреем Жупаниним, где обсуждались намерения "расправы" с зелеными в ругательной форме.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Энергосистема Украины
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
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