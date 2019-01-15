Германия встала на сторону Украины в вопросе газопровода Путина

Руководительница немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что российский проект газопровода "Северный поток-2" должен учитывать интересы безопасности Украины.

"Мы хотим этот энергетический проект сделать таким, чтобы он был европейским, а особенно учитывал, в частности, интересы безопасности Украины – это также наша собственная ответственность", – заявила Крамп-Карренбауэр, передает Deutsche Welle.

По ее словам, строительство газопровода является важным для Германии, учитывая ситуацию в Украине.

Председатель ХДС также раскритиковала заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла, который пригрозил немецким фирмам санкциями из-за строительства "Северного потока-2".

"Надо сказать, что такая форма дипломатического обращения необычная, но она не нова. Такое мы уже видели во время его вступления в должность, немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", – резюмировала Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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