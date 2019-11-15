Германия бросила Украину: Зеленский связался с главой Евросовета из-за газопровода Путина

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Дональдом Туском вопросы энергетической безопасности ЕС и строительство "Северного потока-2".

Разговор состоялся на следующий день после того, как парламент Германии принял энергетическое законодательство, защищающее российский газопровод, сообщает пресс-служба главы государства.

"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта "Северный поток-2", – отметили в Офисе президента Украины.

В результате Зеленский и Туск согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами членами ЕС энергетического законодательства Европы.

В частности, немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

Разговор состоялся после того, как немецкий парламент принял энергетическое законодательство, защищающее газопровод Владимира Путина

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

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