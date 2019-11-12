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12 ноября • обновлено в 15:53
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Генпрокуратура взялась за Гонтареву и Рожкову

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Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

Подозрения находятся на рассмотрении генпрокурора Руслана Рябошапки уже две недели и в суд они пока не переданы, сообщает "Цензор.НЕТ " со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В частности, Гонтареву и Рожкову подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно:

  • злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины);

  • служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия –

    уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины);

  • умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

"Будучи главой НБУ Гонтарева с помощью своего заместителя Рожковой организовала безосновательное и незаконное выведение из банковского сектора Украины коммерческого банка ПАО "Укринбанк" с целью продажи его активов и имущества в пользу третьих лиц", – отмечают источники.

По данным правоохранителей, "умышленными и противоправными действиями" Гонтаревой и других должностных лиц НБУ был нанесен ущерб на общую сумму 79,5 млн гривен ПАО "Украинская инновационная компания", которое является правопреемником ПАО" Укринбанк".

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро открыло дело в отношении Валерии Гонтаревой из-за возможной халатности при возврате 150 млрд гривен клиентам обанкротившихся банков.

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Персоны
Валерия Гонтарева Екатерина Рожкова Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Запад гонтареву не отдаст, ее провозгласили типа эталоном главы НБУ по очищению банковского сектора. Ещё бы не провозгласить - столько бабла вывела в экономику запада, оставив долги на народе. А вы, лохи, слушайте сказки о демократических ценностях.
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