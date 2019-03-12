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Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

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В рейтинг богатейших людей мира 2019 года по версии Forbes вошли 2153 человека. При этом 551 из них проживает лишь в десяти из 1860 городов мира.

Совокупное состояние миллиардеров, проживающих в соответствующем списке городов, составляет $2,3 трлн, сообщает Forbes.

Лишь семь стран мира могут похвастаться валовым внутренним продуктом, превышающим эту сумму.

Новости
Представлен рейтинг самых дорогих городов мира: Киев в списке

1. Нью-Йорк

  • Число миллиардеров: 84 (+1 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $469,7 млрд

  • Самый богатый человек: владелец информационного агентства Майкл Блумберг, $55,5 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

2. Гонконг

  • Число миллиардеров: 79 (+2 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $355,5 млрд

  • Самый богатый человек: создатель конгломерата Cheung Kong Group Ли Кашин, $31,7 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

3. Москва

  • Число миллиардеров: 71 (-6 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $336,5 млрд

  • Самый богатый человек: акционер "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон, $24 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

4. Пекин

  • Число миллиардеров: 61 (-3 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $193,3 млрд

  • Самый богатый человек: девелопер коммерческой недвижимости Ван Цзяньлинь, $22,6 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

5. Лондон

  • Число миллиардеров: 55

  • Совокупное состояние: $226 млрд

  • Самый богатый человек: основатель российской компании "Альфа-Групп" Михаил Фридман, $15 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

6. Шанхай

  • Число миллиардеров: 45 (-5 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $110,7 млрд

  • Самый богатый человек: создатель сервисов электронной коммерции Колин Хуан, $13,5 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

7. Сан-Франциско

  • Число миллиардеров: 42 (+8 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $109,2 млрд

  • Самый богатый человек: сооснователь Facebook Дастин Московиц, $11,1 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

8. Шэньчжэнь

  • Число миллиардеров: 39 (-5 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $190,5 млрд

  • Самый богатый человек: CEO компании Tencent Ма Хуатэн, $38,8 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

9. Сеул

  • Число миллиардеров: 38 (-3 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $99,9 млрд

  • Самый богатый человек: глава Samsung Ли Кун-Хи, $16,9 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

10. Мумбаи

  • Число миллиардеров: 37 (-8 с 2018 года)

  • Совокупное состояние: $184,4 млрд

  • Самый богатый человек: владелец холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, $50 млрд

Где живут миллиардеры: названы города с наибольшим количеством богачей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев занял шестое место в рейтинге городов Европы с самой дорогой арендной платой за недвижимость.

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