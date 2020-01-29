Где дешевле: блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в супермаркете Донецка и ряде сетевых украинских магазинов, и пришел к выводу, что в целом еда в так называемой ДНР обходится дешевле.

В частности, помидоры в Донецке стоят 76 гривен за килограмм, тогда как в Киеве – 80 гривен. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

За килограмм картофеля в "ДНР" придется заплатить 7,2 гривни, киевлянам он обойдется в 11,5 гривни.

Цена килограмма апельсинов в Донецке составляет 29,5 гривни, в Киеве – 37 гривен, за килограмм яблок жители обоих городов отдадут по 23 гривни.

Килограмм говяжьего фарша в Донецке стоит 118 гривен, в Киеве – 134 гривни. Цены на говяжье филе в Донецке выше – 187 гривни против 180 гривен в Киеве.

Свиная корейка весом один килограмм грамм обойдется в 102 гривни, тогда как киевляне заплатят 149 гривен.

Хлеб в донецком супермаркете продается за 11,8 гривни, а в Киеве – 11,5.

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в супермаркете Донецка и ряде сетевых украинских магазинов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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