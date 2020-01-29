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29 января • обновлено в 05:15
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Где дешевле: блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

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Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в супермаркете Донецка и ряде сетевых украинских магазинов, и пришел к выводу, что в целом еда в так называемой ДНР обходится дешевле.

В частности, помидоры в Донецке стоят 76 гривен за килограмм, тогда как в Киеве – 80 гривен. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

За килограмм картофеля в "ДНР" придется заплатить 7,2 гривни, киевлянам он обойдется в 11,5 гривни.

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Цена килограмма апельсинов в Донецке составляет 29,5 гривни, в Киеве – 37 гривен, за килограмм яблок жители обоих городов отдадут по 23 гривни.

Килограмм говяжьего фарша в Донецке стоит 118 гривен, в Киеве – 134 гривни. Цены на говяжье филе в Донецке выше – 187 гривни против 180 гривен в Киеве.

Свиная корейка весом один килограмм грамм обойдется в 102 гривни, тогда как киевляне заплатят 149 гривен.

Хлеб в донецком супермаркете продается за 11,8 гривни, а в Киеве – 11,5.

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в супермаркете Донецка и ряде сетевых украинских магазинов

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в супермаркете Донецка и ряде сетевых украинских магазинов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Цены на продукты
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Вот это поворот. В оккупированном тeppopистами городе, где уже 5 лет идет вoйна и который регулярно оккупационные вoйcка РФ обстреливают - цены дешевле, чем в столице процветающего европейского государства, который поддерживает весь мир.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну так они же не скакали на майдане. А если ещё сравнить платёжки за ЖКХ...
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Хо Хол
Хо Хол
Это зрада или перемога?
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