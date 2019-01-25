"Газпром" рассказал, сколько потратит на газопроводы в обход Украины

"Газпром" предусмотрел в 2019 году финансовые вложения в размере 53,2 млрд рублей (710 млн евро) в строительство "Северного потока-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

Российский газовый монополист и его иностранные партнеры финансируют проект на паритетных началах, таким образом, аналогичную сумму должны представить и они. Вместе это получается 106,4 млрд рублей (1,4 млрд евро), сообщает "Интерфакс".

При этом по состоянию на декабрь 2018 года проект "Северный поток-2" был профинансирован уже на 6 млрд евро.

Кроме того, в 2019 году "Газпром" направит в общей сложности 102 млрд рублей (1,3 млрд евро) на реализацию проекта "Турецкий поток".

В том числе 26 млрд рублей (350 млн евро) пойдет на морскую часть, 17,7 млрд рублей (240 млн евро) – на транзитный сухопутный участок газопровода "Турецкий поток" и 58,8 млрд рублей (790 млн евро) – на проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода на территории Сербии.

Турецкий поток The Maritime Executive

​Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

​Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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