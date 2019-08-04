Газовая война с Россией: в Украине раскрыли план "Газпрома"

Российский "Газпром" может на некоторое время полностью прекратить транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Евросоюз прекращением поставок.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт нефтегазового рынка Геннадий Кобаль, комментируя переговоры о продолжении транзита газа через Украину после 2019 года.

"В активе у "Нафтогаза" есть победа над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде, там более 2 млрд долларов "Газпром" должен заплатить. По этому решению есть существенные подвижки, там блокируются и арестовываются активы "Газпрома" в Голландии, Люксембурге, Британии", – напомнил Кобаль.

"Газпром" уже выступает с пропозициями, чтобы включить в договоренности решение Стокгольмского суда, чтобы "Нафтогаз" отказался от него и таким образом можно было бы продолжить действие транзита через Украину. Конечно, никто на такие вещи не пойдет, есть решение международного арбитража, оно должно выполняться, а потом уже можно говорить о продолжении транзитного контракта", – подчеркнул он.

По словам эксперта, Россия хочет объединить две разные вещи в один пакет договоренностей, но Украине не надо на это обращать внимание.

При этом Кобаль считает, что Россия на некоторое время прекратит действие транзитного контракта.

"Никто не собирается со стороны "Газпрома" решать этот вопрос. Чем больше сложностей и угроз будет – тем для России лучше. Они привыкли таким образом терроризировать своих потребителей, Украину, Европу, пугать, что не будет транзита", – пояснил эксперт.

"Вместе с тем мы видим четкие сигналы, что "Газпром" накапливает газ в Европе. Это делается для того, чтобы выполнять свои обязательства зимой перед потребителями в Европе, если они откажутся от транзита на определенное время", – добавил он.

delo.ua

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