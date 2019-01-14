Газовая независимость Украины: названо важное условие

Возможность Украины самостоятельно обеспечивать себя газом сейчас зависит только от частных инвесторов. Они должны как можно активнее наращивать собственную добычу.

Об этом в эфире ObozTV рассказал энергетический эксперт Алексей Дубовский. Он напомнил, что газовое самообеспечение Украины должно было состояться в 2020 году, но планы "Стратегии-2020" были сорваны.

"Сейчас "Держгеонадра" будет продавать лицензии и разрешения на аукционах ProZorro. Уже выставлены первые лицензии, потом в конце января будут выставлены еще. Соответственно, чем больше зайдет инвесторов и добывающих компаний, тем больше пробурят скважин и тем быстрее мы выйдем на самообеспечение", – пояснил Дубовский.

"И если "Укргаздобыча" и другие частные компании будут большими темпами наращивать добычу, то спустя несколько лет мы действительно можем добиться этого", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

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