Газовая игла России: "Нафтогаз" впервые озвучил сумму потерь Украины

Украина потеряла от газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", заключенных в январе 2009 года, 32 миллиарда долларов.

Такое заявление сделал глава правление НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, они были крайне невыгодными для Украины.

"Безвозвратно потеряли $32 млрд – переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. грн на семью", – сказал он.

Коболев подчеркнул, что ущерб мог быть еще большим, однако благодаря победе в Стокгольмском арбитраже "удалось спасти $94,7 млрд, или 177 тыс. грн на семью".

Глава "Нафтогаза" также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1000 куб. м при рыночной на тот момент цене в Германии в $360 сделала Украину заложницей политической скидки от России. Он добавил, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Беларусью, Грузией, Арменией и Молдовой.

В частности, глава "Нафтогаза" допускает прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину в начале 2020 года. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Мое мнение – они тянут время до завершения политического процесса", – сказал он. Коболев отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.

"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов. - Ред.) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? – Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? – Может… Это было дважды сделано: в 2006 и 2009 годах. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", – заявил глава правления "Нафтогаза".

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