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Рейтинг экономических свобод: Украина заняла последнее место в Европе

1.1тЧитать материал на украинском

Экономику Украины признали наименее свободной в Европе и 147-й в мире.

Такие данные приводит ежегодный "Рейтинг экономических свобод" от Heritage Foundation, пишет украинский экономист Владимир Компаниец в своем ФБ.

Рейтинг экономических свобод: Украина заняла последнее место в Европе

Украина заняла 147 место из 180 стран в мире и последнее место в Европе. Экономика Украины признана "преимущественно несвободной". Впереди нас экономики Гамбии, Камеруна, Египта, Гаити и Лесото. Возглавляют рейтинг Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия, а замыкает его Куба, Венесуэла, Северная Корея.

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Рейтинг экономических свобод: Украина заняла последнее место в Европе

Уровень свободы экономик стран рассчитывается как средний арифметический показатель среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину ждет инфляция или девальвация.

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Проходил мимо
Проходил мимо
Хохлы я что-то не понял, так "весьмирснами" или "весьмирвперединас"?) А вы соответственно в жопе мира, с чем вас и поздравляю)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да враньё это всё! Майдан такие свободы открыл...! Это рейтинг, проплаченный путеным.
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