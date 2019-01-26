Рейтинг экономических свобод: Украина заняла последнее место в Европе

Экономику Украины признали наименее свободной в Европе и 147-й в мире.

Такие данные приводит ежегодный "Рейтинг экономических свобод" от Heritage Foundation, пишет украинский экономист Владимир Компаниец в своем ФБ.

Украина заняла 147 место из 180 стран в мире и последнее место в Европе. Экономика Украины признана "преимущественно несвободной". Впереди нас экономики Гамбии, Камеруна, Египта, Гаити и Лесото. Возглавляют рейтинг Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия, а замыкает его Куба, Венесуэла, Северная Корея.

Уровень свободы экономик стран рассчитывается как средний арифметический показатель среди которых свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину ждет инфляция или девальвация.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram