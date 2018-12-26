Фукс затеял новую аферу: Украина может лишиться огромной суммы

Скандальный российский олигарх Павел Фукс пытается заполучить украинскую компанию "Центрэнерго".

После неудачных переговоров с конкурентами, приватизацию предприятия сорвали, а украинский бюджет из-за пересмотра цены может потерять сотни миллионов гривен, об этом идет речь в материале OBOZREVATEL.

Компания Фукса "Укрнефтебурение" внесла в повестку собрания акционеров вопрос приватизации "Центрэнерго". При стартовой цене в 5,9 млрд грн цену планировали повышать максимум до 10 млрд грн. Как намекнул СМИ "угольный смотрящий" Виталий Кропачев, к нему приходили люди, которые пытались договориться о совместном участии в конкурсе по приватизации. Судя по всему, речь идет о Фуксе. Однако Кропачев отказался.

Вслед за этим сорвалась и сама приватизация. Такое решение принял Фонд госимущества (ФГИ). Партнер Фукса по энергетическому бизнесу – Виталий Хомутынник – предположительно связан с руководителем Фонда госимущества Виталием Трубаровым.

Фукс Униан

Схема выглядит таким образом: компания Фукса и Хомутынника заявляет о намерении приватизировать "Центрэнерго", цена оказывается слишком высокой, залог не вносят. Параллельно с этим Фукс пытается договориться о совместной покупке актива, переговоры срываются, конкурс на приватизацию отменяют.

В результате от срыва приватизации в первую очередь проиграет Украина. Это даст возможность российскому олигарху Павлу Фуксу купить украинский "Центрэнерго" по значительно более низкой цене. Более того, отсрочка в приватизации дает возможность скандальному предпринимателю найти подходы к конкурентам. Вполне возможно, что если бы Кропачев согласился на предложение, приватизация бы уже состоялась.

Хомутынник Олигарх

И если цена "Центрэнерго" на аукционе по приватизации сократится пропорционально снижении прибыли, из-за схемы Фукса украинский бюджет может недополучить более миллиарда гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал и о других схемах Фукса.