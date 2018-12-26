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Фукс затеял новую аферу: Украина может лишиться огромной суммы

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Скандальный российский олигарх Павел Фукс пытается заполучить украинскую компанию "Центрэнерго".

После неудачных переговоров с конкурентами, приватизацию предприятия сорвали, а украинский бюджет из-за пересмотра цены может потерять сотни миллионов гривен, об этом идет речь в материале OBOZREVATEL.

Компания Фукса "Укрнефтебурение" внесла в повестку собрания акционеров вопрос приватизации "Центрэнерго". При стартовой цене в 5,9 млрд грн цену планировали повышать максимум до 10 млрд грн. Как намекнул СМИ "угольный смотрящий" Виталий Кропачев, к нему приходили люди, которые пытались договориться о совместном участии в конкурсе по приватизации. Судя по всему, речь идет о Фуксе. Однако Кропачев отказался.

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Вслед за этим сорвалась и сама приватизация. Такое решение принял Фонд госимущества (ФГИ). Партнер Фукса по энергетическому бизнесу – Виталий Хомутынник – предположительно связан с руководителем Фонда госимущества Виталием Трубаровым.

Фукс

Фукс

Униан

Схема выглядит таким образом: компания Фукса и Хомутынника заявляет о намерении приватизировать "Центрэнерго", цена оказывается слишком высокой, залог не вносят. Параллельно с этим Фукс пытается договориться о совместной покупке актива, переговоры срываются, конкурс на приватизацию отменяют.

В результате от срыва приватизации в первую очередь проиграет Украина. Это даст возможность российскому олигарху Павлу Фуксу купить украинский "Центрэнерго" по значительно более низкой цене. Более того, отсрочка в приватизации дает возможность скандальному предпринимателю найти подходы к конкурентам. Вполне возможно, что если бы Кропачев согласился на предложение, приватизация бы уже состоялась.

Хомутынник

Хомутынник

Олигарх

И если цена "Центрэнерго" на аукционе по приватизации сократится пропорционально снижении прибыли, из-за схемы Фукса украинский бюджет может недополучить более миллиарда гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал и о других схемах Фукса.

  • Так, он отсудил у Киевского метрополитена около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы выплатить их, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда — с 5 до 8 гривен. При этом 2 грн из нового тарифа идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

  • После того, как наше издание опубликовало ряд резонансных статей о махинациях Фукса с долгами Киевского метрополитена, он развернул дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского. В частности, начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.

  • Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети. Отметим, что Пашинский является партнером Фукса по азартному бизнесу в Украине.

  • Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны Фукса, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.

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Приходько Егор
Приходько Егор
страна трещит по швам) каждый пытается оторвать кусок пожирнее, а платят за это украинцы. выходите на улицы и жгите покрышки только так можно высказать волю народа. новый год в черном дыму! даешь майдан 2.0
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Sladko Semen
Sladko Semen
ахаха, майдауны обвиняют Фукса в повышение цена на Украине)) А как же Путин?)
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Sladko Semen
Sladko Semen
"Судя по всему, речь идет о Фуксе" А если не о нем, то эта статья очередной вброс майдаунов? Проплаченные майдаунские сми...
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