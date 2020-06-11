Фонд гарантирования вкладов физических лиц является банкротом – меморандум с МФВ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц является банкротом.

Об этом заявляется в меморандуме, заключенном Международным валютным фондом и Украиной. Текст документа был обнародован 11 июня на сайте МВФ.

"Большое количество выплат вкладчикам после ликвидации более 100 банков с 2014 года, а также низкий уровень восстановления активов привели к неплатежеспособности ФГВФЛ", – сказано в тексте.

ФГВФЛ ТСН

Меморандум гласит, что система страхования депозитов с достаточным уровнем капитализации и финансирования имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины.

"Министерство финансов и ФГВФЛ по согласованию с НБУ, МВФ и Всемирным банком подготовят до конца июля 2020 план с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности ФГВФЛ до конца 2021-го, сохраняя стимулы для максимального возврата средств от обанкротившихся банков. Совет финансовой стабильности примет этот план до конца августа 2020 года", – отмечается в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!