Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Финальный этап": в России отчитались о газопроводе в обход Украины

891 Читать материал на украинском

Строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" завершено на 75%, стартовала укладка финальной части трубы.

Как сообщает пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2, по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода "Северный поток-2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода.

Сообщается, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся "на продвинутом этапе", отметили в компании.

Новости
"Арестовать!" В Украине нашли способ отобрать "Северный поток-2" у России

"Утяжеляющее бетонное покрытие нанесено на все трубы, необходимые для строительства двух ниток газопровода. Практически закончены логистические операции. В течение лета последние трубы из Ханко (Финляндия) и Карлсхамна (Швеция) были доставлены на трубоукладочные суда. Продолжается доставка труб из хабов в Котке (Финляндия) и в Мукране (Германия)", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Финальный этап": в России отчитались о газопроводе в обход Украины

euronews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Темы
Рынок газа газопровод
Место
Россия
Теги
газопровод Северный поток - 2
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Слава Усраине!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
van Dijk Max
van Dijk Max
Клим Чугункин, С Хреном Кава!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...