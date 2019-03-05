Федерация работодателей Украины бьет тревогу из-за оттока профессиональных кадров

Ситуация с высококвалифицированными кадрами в Украине ужасная из-за усиления трудовой миграции.

Об этом в ходе проведения круглого стола на тему "Сотрудничество бизнеса и учреждений профессионально-технического образования" OBOZREVATEL сообщил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, отметив, что только за 2018 год из страны уехало более миллиона человек трудоспособного возраста.

Дмитрий Олейник fru.org.ua

"К сожалению наши квалифицированные, компетентные и разумные рабочие уезжают искать лучшей жизни в других странах, и мы видим в этом риск. Но, к счастью, у нас есть много молодых людей, умных, с большим желанием получить квалификацию. И сегодня мы ставим за цель через просветительские программы помочь молодым людям понять, что рабочая профессия – это престижно", – говорит Олейник.

По его мнению, привлекать кадры в промышленность поможет дуальная система образования.

"Через дуальную систему образования мы хотим объединить теорию, которая преподается в ПТУ, и практику, которую получают мастера на производстве. Соответственно, имея не только теоретические, но и практические навыки, студенты остаются на предприятии и получают квалификацию быстрее, чем это сейчас", – пояснил глава ФРУ.

Олейник отмечает, что такая система уменьшит отток профессиональных кадров, и укрепит украинскую экономику.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, работающих за рубежом, сталкиваются с ущемлением прав и мошенничеством. При этом заработок, например, в Польше, можно сравнить с доходами в Украине.

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