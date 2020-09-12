Зарплаты шахтеров "ДНР" упали в несколько раз из-за схем Курченко – СМИ

После захвата части Донбасса пророссийскими террористами зарплаты у шахтеров на неподконтрольных территориях существенно упали. Но с усилением влияния в регионе олигарха Сергея Курченко, их доходы снизились в несколько раз.

Об этом говорится в публикации российского сайта Baza. В сказано говорится, что приближенный к беглому президенту Украины Виктору Януковичу бизнесмен Курченко последовательно прибрал к рукам сначала производство на территории "ДНР" и "ЛНР" металла, угля и другой продукции.

А потом с поддержкой из Москвы захватил всю логистику и сбыт. "Республики" полностью лишились возможности зарабатывать.

"Когда торговали мы сами, шахтёры на предприятиях получали 30 тыс. рублей (около 10 тыс. грн, - Ред.) зарплаты. На социалку в республике худо-бедно хватало. Когда влез “Внешторгсервис” (компания Курченко, - Ред.), зарплата на шахтах постепенно упала вполовину и ниже. Потом предприятиям внаглую перестали платить – продукцию брали в долг. В итоге шахтёрам и сотрудникам других предприятий, переданных в управление ВТС, вообще начали задерживать зарплаты", – со ссылкой на слова представителей "руководства ДНР" сообщил сайт.

Для сравнения, зарплата шахтеров на Донбассе в 2013 году составляла от 10 тыс. гривен (поверхность) до 50 тыс. гривен (подземные специальности).

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных частях Луганской и Донецкой области с приходом "ЛДНР" цены на квартиры перестали по сравнению с довоенными цены упали в 3-4 раза.

В оккупированной террористами "ДНР" Горловке, которая до войны имела мощные заводы, местным жителям теперь предлагают ехать на работу в Россию – собирать яблоки.

"Власти ДНР" заявили, что "республика" за первые шесть месяцев 2020 года экспортировала товаров примерно на $257 млн. Однако у части Донецкой области, что подконтрольна Украине, этот показатель оказался в 6 раз выше.

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