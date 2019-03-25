Зарабатывают по тысячи в день и ни за что не отвечают: как работают таксисты в Украине

В Украине большая часть рынка такси находится в тени. Таксометры в машинах не устанавливают, тарифы никто не ограничивает, а в случае ДТП компенсировать ущерб пассажиру крайне сложно.

OBOZREVATEL выяснил, как работают такси в Украине и когда ездить может быть опасно.

Главное:

без таксометров установить справедливые тарифы на такси сложно;

службы такси берут на работу "евробляхеров", а они по закону не могут легально перевозить клиентов;

зависимо от сервиса, стоимость одной и той же поездки может отличаться на 20%.

Высокие цены и отсутствие гарантий

Теневой оборот в пассажирских перевозках – 40 млрд грн в год, подсчитали в профильной ассоциации. Эти деньги не попадают в бюджет страны. Пассажиры не имеют никаких гарантий, но таксисты обеспечивают себе высокую прибыль. Если работать нелегально, не нужно покупать таксометр, получать лицензию, следить за состоянием авто, платить за страховку и отвечать за жизнь пассажира. И такой возможностью охотно пользуются украинские таксисты.

Большинство водителей работает сразу на несколько служб такси – uber, uklon, taxify и теряющие популярность службы такси по телефону. Пассажиры везде разные, рассказывает OBOZREVATEL таксист Евгений. Чем ниже тариф, тем больше шансов получить "проблемного" пассажира. В Киеве работающий полный день водитель каждый день может зарабатывать 1-1,5 тыс. грн. Такие цифры озвучили все опрошенные таксисты.

pixabay

"У uber высокая комиссия, но бонусы есть. Но чтобы получить тот бонус, нужно 25 заказов и 70% выполненных поездок. Если днем работаешь, почти нереально", – рассказывает киевский таксист Вадим. Лучший вариант – получить заказ в Борисполь. За дорогу туда и обратно можно заработать 1 тыс.

"Раньше, когда через службу работал, в аэропорт только своим давали заказы. Сейчас через приложения удобнее – показывают заказы рядом, если первый подхватил, заказ мой", – продолжает Вадим. Оформиться в такси можно за несколько дней. Причем берут практически всех подряд, даже на "еврономерах".

Так, по закону "евробляхеры" не имеют права использовать свои авто в коммерческих целях. Но при этом большинство служб такими водителями не брезгуют. Главная проблема – водитель на авто без украинской регистрации не несут никакой ответственности. В случае ДТП они могут, к примеру, высадить пострадавшего пассажира, заменить номер телефона и пропасть. Доказать, что водитель предоставлял коммерческую услугу, а не подвозил пешехода по доброте душевной, будет сложно. Еще в прошлом году на тот момент и.о. главы Госслужбы безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский заявил:

"Я не советую садиться в транспортное средство, которое не имеет государственной регистрации. В те такси, которые имеют фишку, но ездят на польских, литовских номерах. Пассажиры не получают гарантии по безопасности".

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Но ни заявление профильного ведомства, ни предупреждения полиции, ни принятые законы, которые, в том числе, с мая ужесточают ответственность за вождение нерастаможенного авто, на "евробляхеров" не повлияли. Как и раньше, на вызов официальных служб такси приезжает машина без украинской регистрации, которая не имеет права совершать коммерческие перевозки.

"Я пробовала звонить в службе поддержку. Жаловалась, что опять приехала "бляха" и водитель еще и нахамил. Мне оператор сказала "мне жаль, что состояние машины не соответствовали вашим ожиданиям". А через пару неделю вызываю и опять "бляха" приезжает", – рассказывает киевлянка Марина.

Таксист Евгений, которое уже полгода работает со службой такси Uclon, рассказывает: отказаться от "евроблях" его работодатель не может. Мол, львиная доля машин без регистрации и если сейчас запретить им ездить, водителей может просто не хватать. "Люди ездят, им все равно. Поэтому вот так", – уверен таксист.

В прошлом году в Раде зарегистрировали законопроект, который должен был поставить точку в этом вопросе. Нардепы предлагали забирать авто у тех таксистов, которые работают без разрешения. А так как "еврономера" получить разрешения не могут, их бы такое новшество коснулось бы в первую очередь. Но против такого новшества выступила "Украинская таксомоторная ассоциация", а их позицию поддержала одна из парламентских фракций. Их позиция – нужно упростить процедуру получения лицензии, а таксометры якобы уже неактуальны, они дорого стоят, но их функцию могут выполнять специальные приложения на телефонах.

Правда, проблема состоит в том, что такие специальные приложения уже есть, но считают стоимость поездки "по своему". Более того, в абсолютном большинстве случаев о стоимости поездки пассажир узнают до того, как она состоялась. То есть вместо счетчика просто применяется формула расчета тарифа.

У всех служб эта формула своя и она ничем не основывается. К примеру, как говорится на сайте Uber, в Киеве их тариф зависит от спроса на авто, потраченного на поездку времени и километража. В то же время таксометр при расчете тарифа не учитывал бы, к примеру, спрос на авто в конкретный момент.

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На данный момент у всех служб такси стоимость поездок разная. Причем никто ее не контролирует, а в некоторых случаях (при росте спроса), тарифы значительно увеличиваются. Для примера OBOZREVATEL сравнил стоимость поездки в трех популярных службах такси. Разница составляет более 20% (при условии равного расстояния и заказа в одно и то же время).

Как выбрать безопасное авто

Если есть сомнения в легальности перевозчика, лучше отказаться от поездки, уверен юрист Михаил Юрчишин. Даже при заказе поездки в легальной службе, можно попасться на водителя без страховки и лицензии.

"Все-таки, если вы пользуетесь крупными службами такси, у которых есть имя, привлечь их к ответственности легче, чем службу такси, которая просто собирает звонки и выполняет функцию "предоставления информационных услуг", передавая ваши звонки таксистам", – рассказывает Юрчишин.

Также важно запомнить номер машины, номер телефона водителя и оплачивать услугу такси по безналичному расчету. Денежный перевод, в отличие от оплаты наличными, всегда можно проследить. "Если прошла оплата, значит, состоялась поездка", – отмечает Юрчишин.

Если во время поездки произошла авария, необходимо прямо на место вызывать сотрудников полиции. Если же в ДТП вы получили травму, обязательно нужно обратиться в медицинское учреждение и получить документы, подтверждающие ущерб здоровью.

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