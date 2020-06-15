Украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.

Сами же долги предлагают автоматически списывать с зарплаты или за счет имущества, в том числе автомобилей и жилья. Законопроект об этом зарегистрировали в Раде депутаты "Слуги народа", сообщили "Вести".

А чтобы взыскивать долги было проще, документом ликвидируется необходимость оплаты судебного сбора при подаче исков о взыскании долгов.

Дали срок до 1 октября

Согласно тексту законопроекта, уже до 1 октября этого года всем должникам необходимо погасить или реструктуризировать свою задолженность, заключив договор с поставщиками услуг или с управляющей компанией (если речь идет, например, о квартплате). Рассрочить оплату можно на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга. Но в месяц платеж не может превышать 25% от дохода для работающих. Важно, что в случае заключения договора о реструктуризации должник сохранит свое право на получение субсидии и прочих льгот.

Чем грозит нарушение

Если такой договор заключен не будет, то должников будет ждать суд, исполнительный документ и принудительное взыскание. Оно может быть нескольких видов. Первое – это ежемесячное автоматическое взыскание 50% зарплаты до полного погашения долгов. Если же долги за коммуналку превышают сумму платежей за три месяца, то взыскание может происходить за счет имущества должника.

Более того, как подчеркивают авторы проекта, одно другому не мешает. "Обращение о взыскании заработной платы не препятствует обращению о взыскании имущества должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца", –говорится в тексте документа.

Если же взыскать долги нет возможности, то на должника будет записываться задолженность. Кроме того, к сумме долга будет регулярно добавляться пеня за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Если задолженность по коммуналке превысит сумму соответствующих платежей за один год, то штраф будет составлять 20% от долга, если два года – 30%, три года – 50%.

Документ также предлагает ряд нематериальных наказаний для должников. В частности, при наличии задолженности госисполнитель может вынести постановление о запрете выезда за границу, ограничении в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту. И все это до полного погашения долга.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2458, в одной из статей которого предлагали разрешить поставщикам коммунальных услуг взламывать дома и квартиры потребителей, чтобы их отключить. Правда, комитет эту норму отклонил, а уже во втором чтении ее исключат из документа.

"Киевводоканал" будет обращаться к коллекторам, чтобы возвращать деньги, которые задолжали люди. Речь идет о тех, кто задолжал более тысячи гривен или не платил больше года. А тем, кто не может или не хочет заплатить, будут вообще отключать услуги.