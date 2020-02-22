Все топ-менеджеры Государственной прод-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) являются миллионерами.

Об этом идет речь в блоге Владимира Иванова на OBOZREVATEL. По его словам, при этом корпорация имеет долг в размере более одного миллиарда долларов.

"Они уже готовятся к дефолту и рассматривают разные возможности действий. При этом на предприятии, где огромные долги, где ежегодно из-за схем и махинация "теряются", по всей видимости, сотни миллионов гривен, все топ-менеджеры – миллионеры", – сказано в сообщении.

По его словам, новый и.о. руководителя Саймон Чернявский привел новых людей в руководство среднего звена, некоторым из которых пообещал по 500 тысяч зарплаты.

Так, даже пиарщица ГПЗКУ получает больше министра, а руководитель предприятия – один из самых высокооплачиваемых менеджеров в Украине.

Саймон Чернявский

Как писал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы для уточнения зарплат, начисленных высокопоставленным чиновникам в последние месяцы 2019 года.

Также раньше министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

При этом после скандала с зарплатами и заоблачными премиями по указу Зеленского Кабмин наоборот привязал зарплаты министров и других топ-руководителей к средней зарплате по стране.

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