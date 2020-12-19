В Украине абсолютное большинство врачей хочет получать достойную белую зарплату и не заглядывать в карманы нищему населению. Те зарплаты, которые сейчас платит государство медикам – унижение специальности.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проблема системно не решена. Минимальная зарплата повышается на 30%, а докторам, если учитывать инфляцию в 7%, повысится может быть на 9%. Это все равно не те деньги. Много проблем в медицине, много есть нареканий. Но подавляющее большинство врачей хочет получать белую зарплату и не заглядывать в карман нищему населению", – добавила инфекционист.

По словам медика, кардиохирург с учетом всех доплат может официально получать около 15 тыс. грн зарплаты. При этом членам Наблюдательных советов госпредприятий, к которым не предъявляют таких требований касательно образования, могут платить 600-700 тыс. грн.

"Это унижение специальности. Мы понимаем, что нет денег. Но очень давит социальная несправедливость. Не надо у учителей забирать зарплаты. Но когда слышишь о заоблачных зарплатах чиновников без образования. Это в голове не укладывается. Кардиохирург со всеми надбавками получает 15 тыс., и 600-700 тыс. – зарплаты в Наблюдательных советах. У нас в Министерство при Супрун (бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, - ред.) пришли эксперты без законченной интернатуры на зарплату 50-60 тысяч", – поясняет Голубовская.

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