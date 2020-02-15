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15 февраля • обновлено в 12:30
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Вакарчук впервые рассказал о миллионных гонорарах в "Океане Эльзы"

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Народный депутат Святослав Вакарчук задекларировал доход в 12,9 миллионов гривен. Это гонорар за концерты, отыгранные в составе "Океана Эльзы" еще в 2016-2017 годах.

Информация об этом появилась на сайте НАПК. Также артист прокомментировал изменения в доходах на своей странице в Facebook в субботу, 15 февраля.

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Доходы за концерты

Доходы за концерты

"Наконец получил гонорар за "Мировой тур", который "Океан Эльзы" отыграл в 2016-2017 годах. Компания-организатор зарубежной части тура выплатила мне гонорар за все 24 концерта, которые провели тогда в разных городах мира. Конечно, сразу задекларировал эти деньги", – написал Вакарчук.

Он добавил, что из этой суммы заплатит все необходимые налоги.

Декларация Святослава Вакарчука

Декларация Святослава Вакарчука

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр экономики Милованов пожаловался на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

  • Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

  • В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

  • Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

  • В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев. При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

  • Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

  • Кабинет министров Украины привязал зарплаты министров и других топ-руководителей к средней зарплате по стране.

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Читайте все новости по теме "Декларации о доходах чиновников" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Декларации о доходах чиновников
Место
Украина
Теги
Океан Ельзи зарплата Партия Вакарчука "Голос"
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