Народный депутат Святослав Вакарчук задекларировал доход в 12,9 миллионов гривен. Это гонорар за концерты, отыгранные в составе "Океана Эльзы" еще в 2016-2017 годах.

Информация об этом появилась на сайте НАПК. Также артист прокомментировал изменения в доходах на своей странице в Facebook в субботу, 15 февраля.

Доходы за концерты

"Наконец получил гонорар за "Мировой тур", который "Океан Эльзы" отыграл в 2016-2017 годах. Компания-организатор зарубежной части тура выплатила мне гонорар за все 24 концерта, которые провели тогда в разных городах мира. Конечно, сразу задекларировал эти деньги", – написал Вакарчук.

Он добавил, что из этой суммы заплатит все необходимые налоги.

Декларация Святослава Вакарчука

Как сообщал OBOZREVATEL:

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