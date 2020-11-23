В Украине взлетят нормативы на газ: как и для кого пересмотрят суммы в платежках

В Украине с 1 января 2021-го могут отключить газ для миллионов семей: всем, у кого нет счетчика. В Верховной Раде говорят, что сроки могут пересмотреть, так как всем поставить приборы учета физически не успеют.

Но даже если сроки продлят, те украинцы, у которых не будет приборов учета, станут платить за газ по новым нормативам. Закон разрешает при отказе устанавливать прибор учета переводить потребителя на граничные нормы расходования.

О том, к чему приведет отсутствие счетчиков и сколько придется платить по граничному нормативу – читайте в материале OBOZREVATEL.

По закону "О коммерческом учете газа", с 1 января, если не будет счетчика, голубое топливо вовсе должны отключить. Всего в Украине приборов учета нет у двух третей семей. А это около 7 млн человек. Руководитель коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко уверена, что такому числу потребителей газ отключать не будут.

В профильном комитете Рады также рассказали OBOZREVATEL, что скорее всего сроки просто перенесут, например продлят до июля. То есть газ отключать не будут. Но платить при этом придется больше. Если вы не установили счетчик, то вас могут перевести на граничные нормативы потребления голубого топлива.

К примеру, если сейчас с газовой плитой в квартире, где прописано 4 человека, нужно платить за 13,12 кубометра газа (из расчета по нормативу 3,28 кубометра на человека), то уже с нового года оплачивать придется 39,2 кубометра (9,8 куба на человека). Сумма в платежке может вырасти примерно с 115,5 до 156,8 грн. Если есть только газовая плита, но при этом нет горячего водоснабжения, суммы в платежках могут вырасти с 189,7 до 644,1 грн.

Как пересмотрят нормативы (из расчета на одного зарегистрированного человека):

только плита – с 3,28 до 9,8 кубометров;

только плита, но нет центрального горячего водоснабжения – с 5,39 до 18,3 кубометров;

плита и газовый водонагреватель – с 10,49 до 23,6 кубометров.

Мы обзвонили несколько поставщиков газа в разных областях Украины. Как оказалось, далеко не все операторы рассказывают о том, что собираются пересчитать нормативы потребления тем, кто не установил счетчик. Одни дожидаются официального отказа, другие же довольствуются письменным предупреждением (его могут оставить в почтовом ящике).

"Мы уже переводим на граничный объем потребления тех, кто отказывается от установки счетчика. Это не обязательно должен быть письменный отказ", – рассказали OBOZREVATEL в "Киевоблгазе".

При этом во всех компаниях, к которым обратился OBOZREVATEL, напоминают: если не будет счетчика, по действующему закону должны отключить газ.

"Если бытовой потребитель, который не обеспечен счетчиком газа, отказывается от его установки за счет Оператора ГРМ (что подтверждается актом о нарушении), фактический объем потребленного природного газа ему будет определяться по предельным объемам потребления природного газа населением (Приложение 15 к Кодексу ). Но с учетом Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" указанная норма закона действует только до конца этого года. С января 2021 года отказ потребителя от установления счетчика газа, которое осуществляется по инициативе и на средства Оператора ГРМ, является основанием для прекращения ему распределения газа (п. 4 п. 1 гл. 7 разд. VI Кодекса ГРМ)", –рассказывают в "Николаевгазе".

Несколько дней назад Министерство энергетики заявило, что нормативы потребления газа в Украине необходимо пересмотреть. "В Украине нужно пересмотреть нормативы газа для 2,3 млн семей. Пересмотр будет проходить после экспертного анализа", – сообщили в ведомстве.

Ранее на сайте Минэнерго опубликовали проект решения о повышении нормативов. На нем настаивали поставщики газа по всей стране. К примеру, сейчас без горячей воды и с плитой нужно за одно лицо оплачивать 5,39 кубометров, а по новому предложению: с апреля по сентябрь 7,1 кубометра, с октября по март – 12 кубометров.

"В Государственную регуляторную службу обратилась Ассоциация газового рынка Украины по поводу того, что отсутствие индивидуальных приборов учета газа приводит к необоснованным потерям всех без исключения участников рынка природного газа", – написали в анализе регуляторного влияния.

Сейчас этот проект с сайта ведомства удалили. Собеседники OBOZREVATEL в Кабинете министров неофициально поясняют: до тех пор, пока Рада не внесет изменения в закон "О коммерческом учете газа", нормативы пересматривать нет смысла. По закону уже с 1 января ориентировочно 7 млн человек останутся без голубого топлива. Тогда, независимо от того, какой норматив установит Кабмин, за газ платить не придется.

Чтобы установить всем счетчики, понадобится около 3 млрд грн. Таких денег нет ни у поставщиков, ни у государства. Хотя стоимость счетчиков уже заложена в тариф: его бесплатно должны установить в каждую квартиру.