Без ограничений: в Украине изменились правила покупки валюты

В Украине с 5 ноября вступят в силу новые правила, позволяющие покупку валюты и банковских металлов физическим лицам без ограничений по сумме.

Очередные ослабление валютного регулирования утверждены постановлением "Об утверждении Изменений к Положению о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте", информирует пресс-служба НБУ.

Таким образом, ограничение в соответствующих покупках, установленное на уровне 150 тыс. гривен в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга, перестанет действовать.

Также Национальный банк отменяет требование о представлении физлицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

Иллюстрация. Валюта strana.ua

По оценкам НБУ, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок, потому что обычно покупка иностранной валюты производится на суммы, меньше 150 тыс. гривен. Кроме того, объемы покупки и продажи валюты для населения сопоставимы.

В то же время чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 миллиардов, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 миллиардов.

"Кроме того, нет оснований и для усиления давления на гривну в результате действия психологических факторов – инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Национального банка, продолжают улучшаться", – подчеркнула пресс-служба.

Добавляется, что Нацбанк будет продолжать валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий и с учетом скорости принятия и имплементации пакета законов, направленных на предупреждение непродуктивного оттока капитала из страны.

Отметим, с начала года НБУ отменил уже больше 30 валютных ограничений, ранее действующих в Украине.

bank.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, эксперты в Украине прогнозируют, что курс доллара в 2020 году будет колебаться в районе отметки 27 грн/$. В то же время существуют условия, при которых гривна может укрепиться выше этого уровня.

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