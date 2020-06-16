В Украине резко изменится ситуация на рынке труда: какие профессии будут востребованы

В Украине из-за кризиса и пандемии коронавируса кардинально изменится ситуация на рынке труда. Часть профессий может вовсе остаться невостребована, вместо этого появятся новые потребности в кадрах.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Виртуальное рабочее место в "облаке", корпоративный врач, который обслуживает всех сотрудников предприятия, ежедневные брифы "онлайн" и "свободный" график – таким видят будущее рынка труда опрошенные эксперты.

Среди востребованных профессий:

Экономика заботы

медицинские транскрипционисты

помощники физиотерапевта

радиационные терапевты

Данные и искусственный интеллект

специалист по искусственному интеллекту

Data Scientist

Data Engineer

Работа в Украине

Инженерия и облачные вычисления

Site Reliability Engineer

Python-разработчик

Javascript-разработчик/Full Stack Engineer

Зеленая экономика

специалисты по системам производства свалочного газа

техники по обслуживанию ветротурбин/зеленые маркетологи

техники по переработке биотоплива

Люди и культура

IT-recruiter

HR Partner

Talent Acquisition Specialist

Разработка новых товаров

Product Owner

QA Tester

Agile Coach

Продажи, маркетинг и контент

Social Media Assistant

Growth Hacker

Customer Success Specialist

По мере развития рабочих мест в данных семи кластерах будут развиваться навыки, необходимые для выполнения работы. Ожидается, что к 2022 году в среднем произойдет изменение 42% основных навыков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

Количество вакансий в Украине сократилось на 55%, на одно рабочее место в среднем претендует 10 человек, а большинство предложений – в сельском хозяйстве и на зарплату в 7 тыс. грн.