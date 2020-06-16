В Украине резко изменится ситуация на рынке труда: какие профессии будут востребованы
В Украине из-за кризиса и пандемии коронавируса кардинально изменится ситуация на рынке труда. Часть профессий может вовсе остаться невостребована, вместо этого появятся новые потребности в кадрах.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Виртуальное рабочее место в "облаке", корпоративный врач, который обслуживает всех сотрудников предприятия, ежедневные брифы "онлайн" и "свободный" график – таким видят будущее рынка труда опрошенные эксперты.
Среди востребованных профессий:
Экономика заботы
медицинские транскрипционисты
помощники физиотерапевта
радиационные терапевты
Данные и искусственный интеллект
специалист по искусственному интеллекту
Data Scientist
Data Engineer
Работа в Украине
Инженерия и облачные вычисления
Site Reliability Engineer
Python-разработчик
Javascript-разработчик/Full Stack Engineer
Зеленая экономика
специалисты по системам производства свалочного газа
техники по обслуживанию ветротурбин/зеленые маркетологи
техники по переработке биотоплива
Люди и культура
IT-recruiter
HR Partner
Talent Acquisition Specialist
Разработка новых товаров
Product Owner
QA Tester
Agile Coach
Продажи, маркетинг и контент
Social Media Assistant
Growth Hacker
Customer Success Specialist
По мере развития рабочих мест в данных семи кластерах будут развиваться навыки, необходимые для выполнения работы. Ожидается, что к 2022 году в среднем произойдет изменение 42% основных навыков.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.
Количество вакансий в Украине сократилось на 55%, на одно рабочее место в среднем претендует 10 человек, а большинство предложений – в сельском хозяйстве и на зарплату в 7 тыс. грн.