В Украине распространяют фальшивые деньги: как работают и что делать, чтобы не стать жертвой

В Украине фальшивомонетчики распространяют подделки в сети: доверчивых клиентов, желающих быстро заработать, завлекают рекламой. За 1,5 тысячи настоящих гривен предлагают получить 5,5 фальшивых.

О том, как работает схема и что делать, чтобы не получить подделку – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фальшивые деньги в Украине открыто рекламируют в социальных сетях и даже с помощью "гугла". Чаще всего объявления ведут в телеграм-каналы, где указан контакт продавца. Минимальный заказ – 1,5 тысячи гривен. За эту сумму обещают прислать либо 5,5 либо 5,6 тыс. грн. Все зависит от того, купюрой какого номинала вы хотите получить "посылку".

OBOZREVATEL связался с одним из продавцов фальшивок. Он убеждает: его товар не "раскусит" даже терминал. В целом же дельцы советуют раздавать купюры в транспорте, в ларьках, на рынках: везде, где нет возможности проверить купюры с помощью специального оборудование (такое используют, например, в супермаркетах).

Оплачивать "фальшивки" нужно с помощью биткоинов: отследить кошелек практически невозможно, этим и пользуются преступники. Цены зафиксированы в гривне и ежедневно пересчитываются в биткоины. Фальшивомонетчики располагают целой сетью в Украине.

Первый этап: поставки самой "валюты". Деньги печатают, завозят из неподконтрольной территории или даже из других стран.

Второй этап: продажа подделок . Это самый выгодный способ "отмыть" полученные средства. Если пытаться самим распространить, можно легко попасться. Поэтому подделки перепродают по цене в 30% номинала.

Третий этап: уже оплаченные "деньги" доставляют кладами. Для этого отдельно нанимаются сотни украинцев в разных городах Украины. Из задача получить "валюту" по "Новой почте" (если посылка правильно упакована, проверять ее не имеют права), а потом спрятать под деревом, рядом с домом.

"Выбираете район и кладом получите деньги. Пришлет точку на карте и фотографию. Получите, отпишитесь. Когда будете забирать, хорошо осмотритесь по сторонам. Наши деньги принимают даже банкоматы, но лучше использовать анонимные переводы и не на свою карту", – рассказывает OBOZREVATEL один из продавцов.

Кстати, за отдельную плату можно отмыть и купленные фальшивки. Но для этого придется отдать половину всех денег. Тогда с их помощью пополнят поддельные карты, а потом переведут средства на электронный кошелек.

Украинцев чаще всего ловят уже на реализации валюты. К примеру, 24 ноября в Мукачево задержали 32-летнего местного жителя, который несколько раз рассчитывался в фальшивками в разных заведениях города, сообщила полиция области. Буквально за месяц в той же области накрыли целую группу злоумышленников, которая "печатала гривни".

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции, в среднем каждый год регистрируют до 1000 правонарушений, связанных с изготовлением, сбытом фальшивых денег, ценных бумаг. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы. Но от легкой наживы нечестных на руку украинцев возможное наказание не останавливает.

Как рассказали OBOZREVATEL в НБУ: чаще всего в Украине подделывают купюру номиналом в 500 грн. "Последние несколько лет нет роста количества поддельных банкнот. Украинская гривня защищена лучше, чем многие европейские валюты. К примеру, в 2019-м на 1 млн банкнот было 2,9 фальшивок", – рассказали в ведомстве.

Лучше всего защищены 500 грн 2015 года, купюра номиналом 200 грн 2019-го и сотка 2014 года. У них больше всего защитных элементов. В Нацбанке в первую очередь рекомендуют проверять банкноты, просматривать их против света. Однако при этом отмечают, что качественную подделку таким образом определить практически невозможно.

Чтобы не стать жертвой:

покупайте и продавайте валюту в отделениях банка или в обменниках, у которых есть лицензия НБУ;

не рассчитывайтесь крупными купюрами в общественном транспорте и в местах, где не проверяют подлинность купюр (чтобы не получить сдачу фальшивками);

чаще расплачивайтесь картой и старайтесь минимизировать использование наличных средств.

В Украине были случаи, когда фальшивые деньги попадали даже в банковские кассы. При этом сами сотрудники финансового учреждения часто не хотят обращаться в полицию и сдавать "деньги".

"У нас в банке такого не была, но слышал, что попадает и в кассы. У каждого банка есть жесткое правило: нужно обращаться в полицию, все фальшивые деньги попадают в Нацбанк, где их уничтожают. Сам банк, который отдал фальшивки, никакой компенсации не получает. Вот в этом и загвоздка, если честно отдать фальшивки, получится кассовый разрыв, который откуда-то нужно компенсировать. Виноватого потом обязательно накажут", – рассказывает OBOZREVATEL сотрудник одного из банков.