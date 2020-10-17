Украинцев заманивают опасным розыгрышем: как узнают имена и телефоны и чем рискует "победитель"

"Карта активирована, на счету 370 тыс. грн!" – сообщения с таким текстом рассылает ООО "С-Мейл". Украинцам обещают приз, всех собеседников называют "победителями", а затем призывают купить товар по цене, которая в несколько раз выше, чем у других продавцов.

О том, как работает недобросовестный маркетинг и как определить манипуляцию – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Вам присвоен статус победителя! Немедленно подтвердите заказ!"

Номера телефонов украинцев можно покупать целыми базами, а вместе с ними еще и ФИО владельцев. Мы сами оставляем свои контакты, заполняя анкеты, формы, оставляя объявления на специализированных сайтах. Иногда же такие базы "сливают" те, кто, казалось бы, не имеют права этого делать – банки, почтовые операторы.

Позже контакты используют, в том числе, и мошенники: представляются сотрудниками банков и всеми способами пытаются узнать личные данные. Иногда эту информацию используют и не до конца добросовестные компании: среди них, например, и ООО "С-Мейл". Многим украинцам они известны как "Пошторг" или "Родинний клуб".

СМС от них получил и сотрудник OBOZREVATEL. В нем говорится: карта активирована, на ней 370 тыс. грн, экстренно позвоните. По указанному номеру ответила девушка, которая представилась "Алла". На фоне звучит детский плач. Девушка сразу же просит назвать код из СМС и сообщает: "Вам присвоен статус победителя! Как вам удобнее получить приз, курьером или на карту?".

Чуть позже оказывается, что призовые документы предоставят после покупки: нам предложили приобрести портативную колонку jbl mini 3 за 799 грн. Мол, сразу после покупки, можно получить приз. На вопрос, что такое призовые документы и гарантировано ли получение приза, девушка повторила заученную и уже несколько раз озвученную фразу "вам присвоен статус победителя, в призовых документах, которые придут после оплаты, будет указана вся информация".

Кстати, такие же колонки в магазинах можно приобрести всего за 218 грн. В надежде получить "приз" можно переплатить 581 грн.

У "Родинного клуба" есть свой сайт. Оказывается, чтобы принять участие в акции, не нужно ждать "особого СМС", можно заполнить заявку онлайн. В одном из разделов сайта спрятаны условия акции: отсканированные страницы документа. Согласно нему, "статус победителя" означает, что вы получили информационные материалы. То есть победитель каждый, кому расскажут об акции.

Среди всех победителей выбирают "главного". Это происходит "на усмотрение Организатора". Более того, согласно условиям, приз при определенных обстоятельствах вообще могут никому не дать и никто не понесет за это никакой ответственности.

Владеет компанией "С-Мейл" жительница Борисполя некая Людмила Уфимцева. Ее богатый по украинским меркам дом прячется за высоким забором.

OBOZREVATEL пытался дозвониться в офис Уфимцевой, однако на звонки никто не ответил.

Сам согласился, сам виноват

Замдиректора Ассоциации ЕМА Олеся Данильченко, которая профессионально занимается искоренением мошеннических схем в Украине, рассказывает: подобные продажи можно назвать "недобросовестным маркетингом", но к мошенничеству это отношение не имеет.

Клиентов действительно называют "победителями", однако если уточнить, что это означает, оператор по телефону, скорее всего, просто повторит ранее сказанную фразу. Приз в 370 тыс. грн пообещали, но при этом в разговоре аккуратно говорят "вы можете получить", спрашивают, куда отправить, но не обещают, что сразу после оплаты вы сможете получить деньги.

В этой ситуации, отмечает Данильченко, нужно руководствоваться двумя простыми правилами:

игнорировать все сообщения о призах в акциях, в которых вы не принимали участие;

получив сообщение "из банка", сразу же звонить в финансовое учреждение по номеру телефона, который указан на карте;

не верить никаким угрозам, запугиваниям или обещаниям вручить подарки либо денежные призы.

"Совсем недавно банк оштрафовали за нарушение в рекламном сообщении. В нем говорилось, что кредит якобы дают под "0%". В случае с такими компаниями, которые занимаются продажами, нет органа, который бы регулировал их деятельность и смог бы законно штрафовать. Здесь нужно в первую очередь быть бдительными самим клиентам. Внимательно читать все условия, игнорировать сомнительные сообщения", – советует Данильченко.

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL добавляет: если вы, поверив в "статус победителя", купите товар втридорога, вернуть деньги либо заявить о мошенничестве будет невозможно: нет состава преступления.

"Нужна ответственность за недобросовестную рекламу, нужен запрет на рассылку подобных сообщений, которые не содержат исчерпывающую информацию и действительно могут ввести клиента в заблуждение. Это решается на законодательном уровне", – отмечает юрист.