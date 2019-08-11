В Украине проверят всех льготников: как и кого

В Украине более 700 млрд грн ежегодно тратят на социалку. Это огромная сумма, которая расходится среди субсидиантов, пенсионеров, безработных, матерей-одиночек и так далее. Всех их планируют проверить уже в ближайшее время.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Схемы обмана продолжаются до сих пор. Для примера, в прошлом году в Мариуполе правоохранители задержали главного специалиста отдела по вопросам назначения и перерасчета пенсий местного управления Пенсионного фонда. Он потребовал у переселенца 7,5 тыс. грн за то, чтобы назначить ежемесячную выплату.

Чиновники собирали дань с украинцев, а украинцы получали "лишние" деньги от государства. Кроме того, и сами льготники придумали целый ряд схем, чтобы обдурить органы исполнительной власти, говорится в материале. Попытки запустить полноценную верификацию не удались. Главная причина – закон, который разработал Минфин и который должен был окончательно узаконить процедуру, так и не попал в парламент.

Льготы в Украине

По действующей схеме проверку проводит Министерство финансов, а после отправляет ее результаты тому органу, который выделил помощь. И только они имеют право отменить решение о назначении пенсии, субсидии и т.д.

Партия "Слуга народа", которая сможет единолично сформировать органы власти, планирует уже в ближайшее время проверки возобновить. Об этом на днях заявила будущий нардеп Галина Третьякова. "Сегодня разговаривала о верификации всех социальных выплат. Пенсионный фонд – это 400 с лишним от всех социальных выплат - а их там больше 700 млрд. Пенсионный фонд – один из. В общем, инвентаризировать и проверять надо все. Разговаривала даже с нашим антикоррупционным комитетом о том, что нам нужно отрабатывать этот механизм", – сообщила политик.

Как именно будут проводить верификацию – не известно. В уже разработанном законопроекте предлагают создать единую информационную платформу, куда будет стекаться информация из разных реестров, госведомств.. Доступ к этой платформе ограничат, что обеспечит сохранность персональных данных. Подобные базы информации существуют и в других странах.

Согласно предложению правительства, информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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