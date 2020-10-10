В Украине появилась новая схем обмана: как правильно найти работу

В Украине на рынке труда ежедневно появляются сотни новых вакансий. Растущим уровнем безработицы воспользовались мошенники. О том, как правильно найти себе работу – читайте в материале OBOZREVATEL.

Если потенциальный работодатель предлагает вам оплатить оформление каких либо документов или обучения до принятия на работу, скорее всего, это мошенник, рассказывает Алиса Лаговская, руководитель группы рекрутинга международного сайта по поиску работы Jooble. Также мошенников можно определить если:

Вас просят за свой счет приобретать спецодежду, обучающую литературу, сырье или любые другие материалы, которые могут понадобиться при работе — если компания затрудняется обеспечить сотрудников базовыми вещами, необходимыми для выполнения их функций, такая же ситуация может быть и с выплатой зарплат.

У вакансии нет детального описания и не указано месторасположение рабочего места. Мошенники могут арендовать красивый офис для собеседований, но по факту рабочее место может быть на краю города в промзоне, к примеру, поэтому лучше максимально расспрашивать об этом работодателя.

Вы не нашли в интернете информацию о деятельности компании или она состоит в большинстве из негативных отзывов; если у компании нет сайта, или он нерабочий и на нем не указаны контакты.

Работодатель не оплачивает работу во время испытательного срока — любая работа должна быть оплачена, и прохождение сотрудником испытательного срока не освобождает работодателя от выплаты ему оговоренной на собеседовании заработной платы, даже если она немного меньше, чем после прохождения этого периода.

Если для прохождения собеседования вас просят выслать заранее ваши паспортные данные и код ИНН. Такие данные действительно нужны работодателю для подтверждения и возможной проверки службой безопасности компании вашей личности, но только после того, как вы прошли собеседование, и работодатель будет готовить документы для официального принятия вас в штат.

Если вам навязчиво предлагают работу с высокой зарплатой без опыта работы или конкретных профессиональных навыков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.