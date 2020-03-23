В Украине повысят пенсии и раздадут надбавки по 1 тыс. грн

В Украине в мае проведут индексацию пенсий, а также установят доплату для отдельных категорий пенсионеров.

Решение об этом было принято в Кабмине, сообщила во время брифинга министр социальной политики Марина Лазебная. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пенсия в Украине

"С апреля будет осуществлен одноразовую выплату по 1000 грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн", – сказала Лазебная.

По ее словам, пенсионеры, которым исполнилось 80 и больше лет, ежемесячно будут получать 500 гривен доплаты.

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