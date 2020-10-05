Шмыгаль заявил, что в Украине перестанут платить пенсии: когда, почему и что делать

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин уже через 15 лет не сможет выплачивать пенсии. Мол, демографическая ситуация ухудшается – соотношение работающих к пенсионерам станет критическим, а поднять налоги Кабмин не может.

О том, почему украинские пенсии оказались под угрозой и как можно решить проблему

Анонс от премьера: пенсии платить перестанут

"Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам", – обратился к студентам Львовской политехники Денис Шмыгаль во время своей лекции. Перед этим политик объяснил: всему виной демография. Мол, работоспособных становится меньше, чем пенсионеров. В результате уже в ближайшем будущем двух пенсионеров должен будет содержать своими налогами один работающий.

Чтобы сохранить выплаты хотя бы на том уровне, который есть сейчас, ЕСВ нужно будет поднять в два раза а это, якобы, невозможно. "Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

Правда, премьер при этом не упомянул, что буквально несколько лет назад размер единого социального взноса (ЕСВ), который пополняет бюджет Пенсионного фонда, сократили почти в два раза. Еще несколько лет назад все украинцы платили разный взнос. Для отдельных категорий ЕСВ составлял больше 40%, а сейчас – 22% для всех.

На фоне этого "Слуги народа" смягчили (практически нивелировали) наказание за зарплаты в конвертах и неоформленных сотрудников. Тогда OBOZREVATEL обращался к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на такую инициативу, но глава государства документ подписал.

Пенсии действительно могут перестать платить?

Представить, что пенсии вовсе перестанут выплачивать, сложно. Но их размер действительно может снижаться, если ничего не изменить, рассказала в комментарии OBOZREVATEL ученая Лидия Ткаченко. Государство в любом случае вынуждено содержать пенсионеров. Даже если не будет хватать денег, небольшая выплата останется в любом случае.

В Минсоцполитике также заявили OBOZREVATEL, что никакой угрозы выплаты пенсий на данный момент нет. Мол, бюджет Пенсионного фонда вместе с огромным дефицитом уже рассчитан на следующий год. "Дырку" будут компенсировать из общей казны. Что будет через 15 лет, сказать сложно.

Виновата демография?

И да, и нет. Заявление премьера, что пенсии перестанут платить, может еще больше усугубить ситуацию. Молодые люди и без того не рассчитывают на выплату от государства и не спешат платить взносы в ПФУ. А если же им говорят, что через 15 лет вообще не будет пенсий, то какой стимул вообще легально работать?

Демографическая ситуация действительно оставляет желать лучшего. И не только в Украине – это распространенная во всей Европе тенденция. Украинцы рожают поздно и мало. Экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: у нас есть огромный ресурс в виде теневой занятости и зарплат в конвертах.

Всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов.

Но есть и демографические проблемы. Согласно данным ООН (цифры озвучены в пояснительной записке к законопроекту о запуске накопительной пенсионной системы):

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить почти исключительно за счет населения трудоспособного возраста.

При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции, ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050-му на 28%, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет до 32%.

Населения сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%. Соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

Как исправить ситуацию?

Ранее OBOZREVATEL уже подробно писал о том, как можно сократить уровень теневой экономики в стране, "отбелить" зарплаты и увеличить поступления в бюджет ПФУ. К примеру, среди прочего, Андрей Рева предлагает "почистить" списки тех, кто имеет право находится на едином налоге. Оставить в нем только тех, кто действительно нуждается в поддержке, остальных же перевести на общую группу.

"Должен быть новый закон, который бы совмещал в себе признаки трудовых отношений, с которыми нельзя сотрудничать как с физлицом-предпринимателем. У нас же сейчас всех оформляют как физлиц-предпринимателей и это уже просто налоговый офшор внутри страны. Извините, какой кассир в гипермаркете предприниматель? Какой официант или бухгалтер предприниматель? Дальше – как можно продавать таблетки в аптеках на едином налоге? Айтишник платит 5% с оборота, в Беларуси платит 10%, в Эстонии 20% (а льготная 9%). И они кричат уменьшите нам налоги", – говорит Рева. Также периодически звучат предложения повысить пенсионный возраст.

Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем предлагают другой вариант: действующую систему оставить в таком виде, как есть, а параллельно запустить накопительную пенсионную систему. Часть взноса отдавать на специальный счет, из которого якобы можно будет получить вторую выплату на заслуженном отдыхе. Правда, здесь есть множество рисков: как сохранить деньги, как их приумножить, можно ли доверять накопительным фондам, или же выгоднее просто собирать деньги самостоятельно в валюте.

"Мы будем в следующем году создавать накопительную пенсионную систему. И тогда будем иметь небольшую социальную пенсию от государства и иметь средства из накоплений", – сказал Шмыгаль.

Согласно новой идее правительства, платить больше не придется. Сейчас украинцы платят 22% ЕСВ и 18% НДФЛ. Кабмин предлагает забрать по два процента и отдавать их на накопительный счет. К примеру, с 10 тыс. грн это будет около 400 грн. Такая капитализация практически невозможна.

Допустим, что вы в течение 35 лет ежемесячно откладываете по 400 грн. В результате можно собрать 168 тыс грн. При этом по подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно будет накопить всего 1 млн грн. "Эти 4% позволяют при сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", – отметил Шмыгаль.

В комментарии OBOZREVATEL аналитик Владимир Мазуренко рассказывает: реально же подсчитать, сколько денег можно накопить, практически невозможно. Все зависит от того, какая будет инфляция в стране, куда будут вкладывать средства, что будет с курсом гривни.