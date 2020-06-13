В Украине пересчитают тарифы на отопление: Кабмин принял решение по газу

Кабинет министров решил отменить регулируемый тариф на газ для расчета стоимости отопления. Поставщики будут использовать показатель средней цены на голубое топливо за прошлый отопительный сезон.

О том, как это повлияет на тарифы в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Тариф будут считать по новым правилам

Новые правила расчета тарифа прописаны в постановлении Кабмина №211.Еще в прошлом отопительном сезоне поставщики могли покупать голубое топливо по специальной установленной Кабмине цене. Начиная с отопительного сезона 2020/2021, предприятия должны считать свои тарифы исходя из средней цены на газ за предыдущий отопительный сезон.

Тариф на отопление в Украину

"Средняя цена природного газа определяется как среднее арифметическое значение, рассчитанное исходя из цены природного газа в соответствующем месяце и количества календарных месяцев в отопительном периоде, предшествующем планируемому периоду", – говорится в постановлении.

Согласно данным Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 70% в стоимости тепла и горячей воды – тариф на газ. Если газ дорожает, к примеру, на 50%, то тепло, вода должны вырасти в цене как минимум на 35%.

Учитывая, что в прошедшем отопительном сезоне цена на газ была на рекордно низкой отметке, можно рассчитывать и на то, что стоимость тепла будет ниже, чем в прошлом году.

Следующий шаг – абонплата на тепло

Абонплату на отопление в Украине должны были ввести еще в прошлом году. Во всяком случае, такое обязательство на себя взяли украинские чиновники, подписав меморандум с МВФ. Уже сейчас по решению местной власти в отдельных городах тарифы на тепло разделены на две составляющие. Первая – стоимость Гкал энергии. Вторая – стоимость содержания инфраструктуры (абонплату). Второй платеж – около 100 грн – приходит круглый год. Вскоре такую практику могут ввести по всей Украине.

В таком случае за отопление придется платить даже летом. Но зимой за счет разделения тарифа суммы в платежках могут быть ниже. Для примера, предприятию нужно собрать 1000 грн на обслуживание сетей. Если взимать платежи только в отопительный сезон (7 месяцев), то зимой придется отдавать по 142,8 грн. Если разбить платежи на круглый год, то ежемесячно придется отдавать 83,3 грн. В таком случае зимой стоимость отопления может уменьшиться примерно на 40 грн.

Граничный размер абонентской платы, согласно закону, должно определить правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине платежки на электроэнергию разделят на две составляющие: собственно за "ток" и за транспортировку (т.н. абонплата), а тарифы для населения могут повысить уже в 2021-м.

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