В Украине пересчитают налоги для физлиц-предпринимателей
Как пересчитают налоги для предпринимателей
Какая группа сколько должна платить
Чего ждать бизнесу
В Украине ФЛП платят за себя меньше налогов, чем простой работающий. Именно они в первую очередь выступают против повышение минимальных зарплат. В 2021-м суммы, которые они должны отдавать государству, вырастут дважды.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Повышение связано с перерасчетом размера прожиточного минимума и повышением минимальной зарплаты.
с 1 января:
Первая группа единого налога:
единый налог с 219,7 до 227 грн из-за повышения в декабре (10% прожиточного минимума)
ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)
Вторая группа единого налога:
единый налог с 1000 до 1200 грн (20% минималки)
ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)
Третья группа единого налога:
ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)
с 1 июля:
Первая группа:
единый налог с 227 до 237,1 грн (10% прожиточного минимума)
ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки)
Вторая группа единого налога:
единый налог с 1200 до 1300 грн (20% минималки)
ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки)
Третья группа единого налога:
ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.