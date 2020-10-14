В Украине пересчитают налоги для физлиц-предпринимателей

В Украине ФЛП платят за себя меньше налогов, чем простой работающий. Именно они в первую очередь выступают против повышение минимальных зарплат. В 2021-м суммы, которые они должны отдавать государству, вырастут дважды.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Повышение связано с перерасчетом размера прожиточного минимума и повышением минимальной зарплаты.

с 1 января:

Первая группа единого налога:

единый налог с 219,7 до 227 грн из-за повышения в декабре (10% прожиточного минимума)

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1000 до 1200 грн (20% минималки)

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки)

с 1 июля:

Первая группа:

единый налог с 227 до 237,1 грн (10% прожиточного минимума)

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки)

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1200 до 1300 грн (20% минималки)

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки)

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.