В Украине пенсии будут считать по новым зарплатам: как узнать размер выплат

В Украине в 2020-м при расчете пенсий будут учитывать среднюю зарплату по стране размером в 7 669 грн. Это наибольший показатель за последние несколько лет, однако из-за низкого коэффициента оценки стажа на высокую выплату с таким показателем могут претендовать только украинцы с большим официальным стажем.

О том, как посчитают выплаты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

С другой стороны, на размер выплат также может повлиять и государство. И если на данный момент увеличить сумму выплат из-за дефицита Фонда и сложной демографической ситуации сложно, то, к примеру, повысить минимальную зарплату – вполне реально.

Во-первых, при наличии необходимого размера стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) пенсия после 65 лет должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты.

То есть с белой зарплатой в два раза выше средней (больше 21 тыс. грн) и 35 годами стажа можно получить пенсию в 5368 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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