В Украине могут отменить военный сбор: чем грозит новшество Богдана

Команда Владимира Зеленского заговорила о возможной отмене военного сбора. Если это произойдет, в карманах украинцев каждый год будет оставаться порядка 20 млрд грн.

О возможной отмене налога сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кратко:

сбор отменят, если будет рост экономики. А она растет;

"военные" поступления в бюджет с 2014-го по 2018 год увеличивались на 3-4 млрд грн каждый год;

в сумме украинцы заплатили 69,5 млрд военного сбора.

Что нужно для отмены военного сбора

По словам Богдана, военный сбор отменят, если в Украине улучшится экономическая ситуация.

"Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. А она уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал – 4,7%, чего не было раньше в Украине", – сказал глава ОП. Однако конкретных сроков он не назвал.

Военный сбор – это налог на прибыль в размере 1,5% от доходов физических лиц. Его платят как резиденты, так и нерезиденты, которые получают доход в Украине.

Сбор ввела Верховная Рада в августе 2014 года для дополнительного финансирования военных расходов. Предполагалось, что он будет действовать до 1 января 2015 года. Но потом его продлили с формулировкой "до завершения реформы ВСУ".

Военным сбором не облагаются:

алименты;

пенсии, если их величина не превышает 10 размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

стипендии, при условии, что их величина не превышает сумму, определенную первым абзацем подпункта 169.4,1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ;

пособия по нетрудоспособности, безработице, а также беременности и родам;

доходы ФЛП, полученные в результате хозяйственной деятельности, при условии, что они являются плательщиками единого налога;

разовая материальная помощь (на свадьбу, смерть родственника и т. п.);

денежное обеспечение военнослужащих.

Доходы бюджета Украины от военного сбора

Как выяснил OBOZREVATEL, за счет военного налога казна получила такие суммы (по данным годовых отчетов Госказначейства):

2019 год – 12 млрд 603 млн (данные за январь-июль). В 2018 году за этот период собрали 10 млрд 207 млн грн.);

2018 год – 18 млрд 723 млн грн;

2017 год – 15 млрд 67 млн грн;

2016 год – 11 млрд 457 млн грн;

2015 год – 9 млрд 153 млн грн;

2014 год – 2 млрд 523 млн грн.

В сумме украинцы заплатили в бюджет более 69 млрд 526 млн гривен военного сбора.

Андрей Богдан заявил о возможной отмене военного сбора

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются поменять правила оценки недвижимости при ее продаже. Идея законопроекта – сделать процесс дешевле, исключив платежи ненужным фирмам-"прокладкам".

В Украине предложили ввести добровольный налог для представителей IT-индустрии. Деньги с него должны идти на поддержку их начинающих коллег.

Также Кабмин планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

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