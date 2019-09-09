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9 сентября • обновлено в 12:54
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В Украине могут отменить военный сбор: чем грозит новшество Богдана

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Команда Владимира Зеленского заговорила о возможной отмене военного сбора. Если это произойдет, в карманах украинцев каждый год будет оставаться порядка 20 млрд грн.

О возможной отмене налога сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кратко:

  • сбор отменят, если будет рост экономики. А она растет;

  • "военные" поступления в бюджет с 2014-го по 2018 год увеличивались на 3-4 млрд грн каждый год;

  • в сумме украинцы заплатили 69,5 млрд военного сбора.

Что нужно для отмены военного сбора

По словам Богдана, военный сбор отменят, если в Украине улучшится экономическая ситуация.

"Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. А она уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал – 4,7%, чего не было раньше в Украине", – сказал глава ОП. Однако конкретных сроков он не назвал.

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Военный сбор – это налог на прибыль в размере 1,5% от доходов физических лиц. Его платят как резиденты, так и нерезиденты, которые получают доход в Украине.

Сбор ввела Верховная Рада в августе 2014 года для дополнительного финансирования военных расходов. Предполагалось, что он будет действовать до 1 января 2015 года. Но потом его продлили с формулировкой "до завершения реформы ВСУ".

Военным сбором не облагаются:

  • алименты;

  • пенсии, если их величина не превышает 10 размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

  • стипендии, при условии, что их величина не превышает сумму, определенную первым абзацем подпункта 169.4,1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ;

  • пособия по нетрудоспособности, безработице, а также беременности и родам;

  • доходы ФЛП, полученные в результате хозяйственной деятельности, при условии, что они являются плательщиками единого налога;

  • разовая материальная помощь (на свадьбу, смерть родственника и т. п.);

  • денежное обеспечение военнослужащих.

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Доходы бюджета Украины от военного сбора

Как выяснил OBOZREVATEL, за счет военного налога казна получила такие суммы (по данным годовых отчетов Госказначейства):

  • 2019 год – 12 млрд 603 млн (данные за январь-июль). В 2018 году за этот период собрали 10 млрд 207 млн грн.);

  • 2018 год – 18 млрд 723 млн грн;

  • 2017 год – 15 млрд 67 млн грн;

  • 2016 год – 11 млрд 457 млн грн;

  • 2015 год – 9 млрд 153 млн грн;

  • 2014 год – 2 млрд 523 млн грн.

В сумме украинцы заплатили в бюджет более 69 млрд 526 млн гривен военного сбора.

Андрей Богдан заявил о возможной отмене военного сбора

Андрей Богдан заявил о возможной отмене военного сбора

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются поменять правила оценки недвижимости при ее продаже. Идея законопроекта – сделать процесс дешевле, исключив платежи ненужным фирмам-"прокладкам".

В Украине предложили ввести добровольный налог для представителей IT-индустрии. Деньги с него должны идти на поддержку их начинающих коллег.

Также Кабмин планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

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Темы
Налоги в Украине Реформы в Украине Реформы Зеленского
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
налоги
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Serov Oleg
Serov Oleg
плохая идея...голож.опые патриоты будут недовольны...
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70rus xxx
70rus xxx
Не хило украинцев доят.
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