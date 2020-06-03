В Украине откажутся от части денег: какими монетами и банкнотами можно будет расплачиваться

В Украине после реформы НБУ останутся монеты и купюры шести номиналов. Остальные деньги печатать перестанут и постепенно выведут из оборота.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, 3 июня появилась монета номиналом 10 грн, банкноты такого же размера остаются действительными, но печатать их больше не будут. Всего в обороте останутся:

монеты : 10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен;

банкноты: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Еще в прошлом году из обращения вывели монеты номиналом 1,2 и 5 копеек, перестали выпускать монеты номиналом 25 копеек, а с 25 октября ввел купюру номиналом 1000 грн.

Но и это не предел. Ведущие экономические умы по всему миру говорят: страны со временем должны вовсе отказаться от наличности. В некоторых государствах (Швеция, Норвегия) уже сейчас далеко не в каждом магазине можно рассчитаться кешем. К этому стремится и Украина.

Еще пять лет назад НБУ утвердил стратегию "экономики без наличности", согласно которой 55% всех операций в 2020-м должны проходить по безналу. Возможно, с учетом карантина, который предсказать было невозможно, этот показатель даже удастся "побить".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).

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