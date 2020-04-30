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30 апреля • обновлено в 10:42
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В Украине начались выплаты пенсии за май: где и как получить

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Выплата пенсий за май в Украине началась по графику – в среду, 29 апреля.

На это направлено 689,6 миллиона гривен, сообщили на странице Пенсионного фонда в Facebook.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал "Укрпочту", пенсии доставят почтальоны домой", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из 11,4 пенсионеров на индексацию выплат в мае могут претендовать лишь около 7 млн человек.

Пенсионный фонд в четверг, 23 апреля, направил 9,9 млрд гривен на выплату разовой помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии Пенсионный фонд
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