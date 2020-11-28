В Украине может не хватить денег на индексацию пенсий из-за нового решения Кабмина, – экс-министр

Сокращение финансирование Пенсионного фонда Украины в 2021 году на 8,5 млрд может привести к срыву индексации пенсий. Реальные потребности ПФУ значительно выше тех, что предлагает заложить Кабмин.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева. "На самом деле нужно было повышать финансирование на 20 млрд грн, а не сокращать его. У меня вопрос: как вы в таких условиях собираетесь провести индексацию пенсий в марте? Где взять деньги на повышения пенсий военным? Если Кабинет министров этого не понимает, то тут должны вмешиваться народные депутаты, президент", – говорит Рева.

При этом политик добавляет: негативно на наполнение Пенсионного фогда может повлиять и решение перевести второе запланированное повышение минимальной зарплаты на декабрь 2020-го (в первом чтении повышение было предусмотрено на июль). Так, около 40% работающих украинцев платят единый соцвзнос (большая часть которого поступает в ПФУ) с минималки. При ее повышения вырастут и отчисления.

Что еще пересмотрели:

увеличили прожиточный минимум для определения должностного оклада для прокуроров до 1600 грн (+600 грн). Это привело к увеличению расходов на прокуратуру на 2 млрд гривен;

повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли на 31 декабря, до 6000 грн оставили с 1 января;

госпредприятия (предприятия с долей госсобственности) теперь обязаны выплачивать 90% дивидендов вместо 30%. За счет чего обновляться?

увеличили расходы на Верховную Раду Украины на 247 млн грн;

уменьшили расходы Министерству образования и науки на 4,2 млрд грн;

уменьшили расходы Минкультуры на 1,2 млрд грн;

уменьшили расходы на ДФРР на 4,9 млрд грн;

уменьшили дополнительную дотацию регионам на 2 млрд грн. Зато добавили субвенции на социально-экономическое развитие регионов в сумме 6 млрд грн.

сокращено финансирование ПФУ на 8,5 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.