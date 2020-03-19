Главная Новости
19 марта • обновлено в 16:21
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

В Украине мошенники нашли способ заработка на коронавирусе: под угрозой пенсионеры

1.3т
Читать материал на украинском

В Украине мошенники звонят украинским пенсионерам, представляются сотрудниками Пенсионного фонда и просят предоставить номер банковской карты и назвать СМС, который после придет на мобильный телефон.

"Говорят, что из-за коронавируса у них там отменили какие-то операции, нет возможности доставить пенсию и вот мне нужно им карту свою назвать, чтобы обновить информацию. Я сперва думала, что правда. Но не могла номер карты прочитать, очки у соседки забыла. Говорю им: "сейчас все продиктую, только вот очки заберу". Пошла к соседке а она мне говорит: так дурят тебя", – рассказывает OBOZREVATEL пенсионерка из Кривого Рога.

В Украине мошенники нашли способ заработка на коронавирусе: под угрозой пенсионеры

К слову, это уже не первый случай, когда мошенники "зарабатывали" на пенсионерах, прикрываясь коронавирусом. Так ранее управление Нацполиции в Тернопольской области сообщало, что незнакомец, представившись волонтером, предложил пенсионеры купить и принести ему необходимые лекарства. Однако в результате взял 300 грн и не вернулся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019-м официально зафиксировали 71,9 тыс. случаев воровства денег с банковских карт. В большинстве случаев мошенники представлялись работниками НБУ или банков и выпытывали персональные данные.

Ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "мошенничество в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
Теги
мошенники пенсии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Личные финансы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги