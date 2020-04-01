Из-за карантина начнут выплачивать помощь самым бедным – Зеленский

В Украине составят списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы выплачивать помощь самым бедным во время карантина.
Об этом сообщили на сайте Офиса президента по итогам совещания президента Украины Владимира Зеленского.
Соцвыплаты в Украине
"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", – сказал Зеленский премьер-министру Денису Шмыгалю.
Шмыгаль сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.
Кроме того, Кабмин разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.
"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – отметил премьер.
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